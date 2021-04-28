عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادا للمقاولون العرب

مران الزمالك
مران الزمالك

يواصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر القلعة البيضاء.

ومن المقرر، أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في أحد الفنادق عقب انتهاء المران وذلك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 39 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض 17 مباراة.

 

 

الزمالك تدريبات الزمالك مران الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب

ترشيحاتنا

" نقلة نوعية في حياة الناس".. غادة والي تكشف وصايا الرئيس السيسي لتغيير حال الفقراء

الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادا للمقاولون العرب

لو شركة التوزيع تأخرت فى تركيب عداد الكهرباء .. اتبع تلك الخطوات

في ذكرى ميلاد نور الشريف.. قصة وفاته المؤثرة بـ السرطان

التذكرة بـ 5 جنيهات.. ميني باص لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة بالزقازيق.. فيديو وصور

بنسبة 12%..أرباح سنوية لموظفي الدولة بقانون قطاع الأعمال الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

سيف زاهر: الأهلي أنهي صفقتين فى الصيف المقبل .. ولاعب مفآجأة وافق موسيماني على ضمه

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

في عيد ميلاد نجوى إبراهيم| تزوجت فلسطينيًا.. و"بُقلظ" أشهر من عملت معه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ