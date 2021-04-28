رئيس مدينة شبين القناطر يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة بالقرى .. صور

تابع خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية سير العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية القشيش وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة بكافة قرى الوحدة وتقديم كافة التسهيلات ورفع أي معوقات تعوق التنفيذ.



وقال العرفي إن مشروعات مبادرة حياة كريمة تجرى على قدم وسائق بقرى مركز شبين القناطر وتتم متابعة يومية لهذه المشروعات من خلال الأجهزة التنفيذية.

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وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً مع لجنة المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومسئولى شركة غاز لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية لخط الغاز الطبيعي التى تجرى بطريق شبين القناطر/ قليوب ، مؤكدا أن توصيل خطوط الغاز لطريق شبين - قليوب سوف يخدم قرى “ كفرشبين وطحانوب ونوي”، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على مسئولي شركة الغاز الطبيعي بضرورة رفع نسبة الإنجاز للأعمال الجارية وانهاء المشروعات للعمل على خدمة المواطنين.

من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إن مبادرة حياة كريمة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية والتي تستهدف تطوير 50 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية.



واشار محافظ القليوبية الى أن نصيب محافظة القليوبية منها جميع قرى وتوابع مدينة شبين القناطر وذلك في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، والتي تستهدف تطوير الريف المصري ورفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أن بداية التنفيذ، ستكون من خلال تطوير 36 قرية و148 عزبة بالمركز.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق، بالإضافة إلى تطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.



وكان محافظ القليوبية قد أجرى جولة بمركز ومدينة شبين القناطر تفقد خلالها المشروعات الجاري تنفيذها وذلك لدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها بالمواعيد المحددة لها.



واستهل المحافظ جولته بتفقد إنشاء مدرسة الزهويين الابتدائية بتكلفة 5 ملايين جنيه، والتي تتكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية، تبلغ نسبة التنفيذ 92 % ، كما تفقد إنشاء مدرسة القشيش الإعدادية المشتركة والتي يبلغ تكلفة إنشائها 4 ملايين جنيه، وهي مكونة من أرضى وأربعة أدوار علوي، وتشمل 18 فصلًا ، كما تابع أعمال إنشاء مدرسة الجعافرة الرسمية للغات على مساحة 1430م2، مكونة من أرضي وثلاث أدوار علوي وتشمل 14 فصلاً والتي تبلغ تكلفة إنشائها 7 ملايين جنيه.

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