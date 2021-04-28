عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعلمت من أمير المؤمنين

ظريف: تعهدت بحماية مصالح البلاد ولن أتخلى عنها حتى النهاية

محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف: إنه "قطع عهدا بحماية مصالح البلاد ولن يتخلى عنه "حتى النهاية".

وتابع فى رسالة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"انتقد اللغط الذي أثير بشأن حديث غير علني سُرب الى وسائل الاعلام، هذا الحديث هو بحث نظري سري حول ضرورة تفعيل الدبلوماسية والميدان الهدف منه هو نقل تجربة ثماني سنوات الى المسؤولين المستقبليين ، لكن المؤسف أن هذا الحديث تحول الى مناوشات داخلية واستغله البعض للانتقاد الشخصي".

وأعرب ظريف عن اعتزازه بالعلاقة العميقة بينه وبين الشهيد سليماني على مدى عقدين وما رافقها من ود وصداقة وعمل مشترك.

وأوضح ظريف أن السلام في أفغانستان والعراق ما كان يتحقق وما كان الإرهاب الداعشي ينتهي لولا وعي الشهيد سليماني وشجاعته ، وتضحيات شعبي هذين البلدين.

وأضاف ظريف :" سعيت على مدى 40 عاما أن اكون في التحليلات مجتهدا وفي التنفيذ مقلدا، وفي عملي التنفيذي كنت دائما متمسكا بسياسات البلاد المقررة ودافعت عنها بكل قوة، لكنني في بيان الرؤية القائمة على الخبرة أعتبر أن المداهنة والمجاملة خيانة، وهذا ما تعلمته من مولانا أمير المؤمنين".

وفى هذا الصدد، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه "على وزارة الاستخبارات الكشف عن الجهة التي سربت تصريحات وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف السرية،لافتًا إلى أن "الأعداء يسعون لخلق انقسام داخلي، ويجب ألا نسمح لهم بتحقيق أهدافهم في هذا الوقت الحساس، وخلال المحادثات بشأن برنامج إيران النووي".

وأكد روحاني أن نشر التسريب الصوتي يرمي إلى زعزعة الوحدة الوطنية في الداخل الإيراني، مشددا على أن طهران ستتعامل بحزم وبلا رحمة مع من سرب التسجيل.

ظريف حسن روحاني اخبار العالم ايران التسريب الصوتي

موضوعات متعلقة

روحاني: من سرب تسجيل ظريف الصوتي معاد لـ إيران وتوقيته مثير للشك

أول رد من وزير خارجية إيران على التسجيل المسرب

ترشيحاتنا

قرار جديد من مصر للطيران للمسافرين إلى دولة الإمارات

أهم موديلات سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الأربعاء المقبل.. صور

بالصور.. الهدوء يسيطر على اللجان في آخر أيام امتحانات شهر أبريل

3 حالات لحصول الموظف على إجازة بدون أجر فى قانون الخدمة المدنية

قمة خارج التوقعات بين سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

في 90 دقيقة..محمد بن سلمان يبهر العالم ويقلب موازين السوشيال ميديا ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم : بدء الاجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل بجميع مدارس مصر .. غدا

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بقانون الطوارئ

في 90 دقيقة..محمد بن سلمان يبهر العالم ويقلب موازين السوشيال ميديا ؟

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

3 حالات لحصول الموظف على إجازة بدون أجر فى قانون الخدمة المدنية

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ