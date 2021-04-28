إعداد برنامج شراكة في المجال العسكري بين روسيا وأوزبكستان

صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بأن وزارتي دفاع روسيا وأوزبكستان أعدتا برنامجا للشراكة الاستراتيجية في المجال العسكري للفترة بين عامي 2021-2025.



وأوضح شويجو أن تنفيذ هذا البرنامج سيجعل التعاون بين الجانبين أكثر انتظاما، ويصل به إلى مستويات أرحب، وذلك حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء.



ووجه وزير الدفع الروسي الدعوة لزملائه من أوزبكستان إلى حضور الفعاليات التي تنظمها وزارة الدفاع الروسية هذا العام، مثل مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، والمنتدى العسكري التقني الدولي للجيش، وألعاب الجيش الدولية، التي ستقام في وقت واحد.



وقال وزير الدفاع الروسي بهذا الشأن: "لقد فعلنا ذلك خصيصا حتى يتمكن من يقومون باستلام المعدات العسكرية الروسية، أو يحصلون عليها، أو يشغلونها، من مشاهدتها أثناء العمل في جميع مواقعنا الخاصة باختبارات الأسلحة.. والأهم من ذلك، مشاركة الخبرة التي تتمتع بها اليوم القوات المسلحة الروسية في مكافحة الإرهاب".