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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. الهدوء يسيطر على اللجان في آخر أيام امتحانات شهر أبريل

امتحانات شهر ابريل
امتحانات شهر ابريل

تشهد الآن لجان امتحانات شهر أبريل لطلاب صفوف النقل حالة من الهدوء التام أثناء سير آخر امتحانات شهر ابريل التي تعد آخر امتحانات في العام الدراسي الحالي 22/2021 لصفوف النقل.

وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” صورا ترصد الأجواء الآن أثناء سير امتحانات شهر أبريل داخل لجان الامتحانات.

حيث سيطرت حالة من الهدوء على الطلاب أثناء سير اخر امتحانات شهر ابريل ، دون التعبير عن وجود أي شكاوى أو مشاكل حتى الآن.

وقد التزمت جميع المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تم إجراء الكشف الحراري على الطلاب والمعلمين باستخدام الكواشف الحرارية المتاحة في المدارس منذ بدء الجائحة، كما تم الالتزام بإجراءات التعقيم والتباعد الاجتماعي اللازم داخل لجان الامتحانات، والتهوية الجيدة داخل كل لجنة.

ويختتم اليوم الأربعاء ، طلاب صفوف النقل امتحانات شهر ابريل ، التي تعد آخر امتحانات لهم في العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، وسط اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

و يمتحن اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي ، وطلاب الصف الاول الاعدادي كل المواد في ورقة واحدة مجمعة.

ويمتحن  طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وفقا للجدول التالي :

وبالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي ، يمتحن الطلاب امتحان مجمع في مواد الكيمياء (10 اسئلة) ، و الفيزياء (10 اسئلة) ، والاحياء ( 10 اسئلة) ، من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا

ويمتحن طلاب الصف الثاني الثانوي (علمي) ، في ورقة مجمعة مواد اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة) و الفيزياء (10 اسئلة) وذلك من 12 ظهرا حتى 1 ظهرا

ويمتحن طلاب الصف الثاني الثانوي (ادبي) ، في ورقة مجمعة مواد : اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة) ، والجغرافيا (10 اسئلة) ، من 12 ظهرا حتى 1 ظهرا 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن ينتهي العام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنسبة لطلاب صفوف النقل بإنتهاء امتحانات شهر أبريل هذا الاسبوع. 

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وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا عاجلا لجميع المديريات التعليمية، حددت خلاله ضوابط إنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021 لـ صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، وقد نص هذا الخطاب على الضوابط التالية:

بالنسبة للصفوف من الأول الابتدائي حتى الثالث الابتدائي 

 

يتم الانتهاء من تقييم الطلاب وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هي نهاية العام الدراسي 2020/2021

بالنسبة لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي 


الالتزام بالمواعيد المقررة بالكتب الدورية الصادرة بشأن امتحانات صفوف النقل الخاصة بشهر أبريل فقط، ويلغى الامتحان الذي كان مقرر عقده في مايو، على أن يكون المنهج الدراسي المقرر لشهر مايو للاطلاع فقط.

وعن آلية التقييم بعد هذه القرارات فتتمثل فيما يلي:

الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي 

تمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بـ امتحانات شهري مارس وأبريل نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي:

  • تمثل الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحان شهر أبريل نتيجة الفصل الدراسي الثاني.
  • في حال عدم حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة، أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلي خلال شهر مايو.

وبالنسبة للفئات التي لم تطبق الامتحانات بصورة مجمعة: يتم الانتهاء من عقد الامتحان نهاية العام بحد أقصى الأسبوع الأول من مايو مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

بالنسبة لطلاب الاعدادية

 تعقد امتحانات الإعدادية طبقا للمواعيد التي تقرها كل مديرية بلجان مراقبة ومؤمنة، على أن يظل حضورهم بالمدرسة اختياريا.

بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع 

تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.

بالنسبة لـ المدارس الدولية 

يتم الالتزام بتدريس المناهج المقررة لطلابها عن طريق الدراسة عن بعد (أونلاين) وفي حال رغبة أولياء الأمور في حضور أبنائهم بالمدرسة تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى.

صفوف النقل طلاب امتحانات المدارس امتحانات شهر ابريل

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