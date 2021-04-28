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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجان مجلس النواب تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجان مجلس النواب ، مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، والتي تم إحالتها إلى اللجان المختصة، عقب إلقاء وزير المالية، البيان المالي، ووزيرة التخطيط، خطة التنمية.

وتبدأ اليوم لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، في اجتماعها، موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية.

وتنظر اللجنة في اجتماعها الثاني اليوم موازنة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

كما تناقش اللجنة في اجتماعاتها يوم الأحد المقبل، موازنة المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

مشروع الموازنة العامة للدولة لجنة التضامن الاجتماعي موازنة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان مجلس النواب البرلمان

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