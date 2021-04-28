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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يعود طارق يحيى للتدريب مرة ثانية .. اعرف الحقيقة

طارق يحيى
طارق يحيى

كشف طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك،  موقفه من العودة للتدريب مرة أخرى الفترة المقبلة.

 

وقال طارق يحيي عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إنه تلقي عرضا لتدريب أحد الأندية المغربية الموسم الماضي، ولكن إدارة الزمالك رفضت رحيله في ذلك الفترة، وبعدها توليت تدريب الزمالك.

 

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، أنه تلقي عرضا آخر هذا الموسم في المغرب أيضًا، ولكن لم تتم بسبب غلق الطيران بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

 

وتابع: "أنه حصل على عدة عروض من أندية الدوري المصري، ولكنه يرفض تدريب فريق تصارع على الهبوط".

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