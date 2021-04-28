ندب المعمل الجنائي لفحص حريق جراج سيارات الخردة بشبرا الخيمة

أمرت النيابة العامة، بندب المعمل الجنائي، لفحص أسباب حريق اندلع في جراج سيارات خردة بشبرا الخيمة، وبيان ملابساته وظروفه، وحصر الخسائر والتلفيات بعد إجراء المعاينة اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، رجحت أن يكون سبب اندلاع حريق في جراج سيارات خردة بشبرا الخيمة ماس كهربائي في أحد السيارات، ثم امتدت النيران إلى باقى السيارات؛ مما أسفر عن احتراق 11 سيارة خردة.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حازم خيال، رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، يفيد باندلاع حريق في مخزن سيارات خردة بدائرة القسم دون حدوث اى خسائر فى الأرواح أو إصابات.



وانتقل العميد عمرو حرب، مدير إدارة الحماية المدينة، إلى موقع الحادث كما جرى توجيه 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ والسيطرة على ألسنة اللهب والحريق التي التهمت 11 سيارة خردة، فيما تمكنت القوات من تجنيب 28 سيارة أخرى خردة بنفس المكان قبل أن تلحق بها النيران.