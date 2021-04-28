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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق هائل بـ جراج سيارات خردة في شبرا الخيمة

صدى البلد

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع في جراج سيارات خردة بشبرا الخيمة مما أسفر عن احتراق 11 سيارة خردة.
 

ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق حيث أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان ملابساته وظروفه.


كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى اليوم، الأربعاء، إخطارًا من المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة؛ يفيد باندلاع حريق في مخزن سيارات خردة بدائرة القسم من دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو إصابات.
 

وانتقل العميد عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدينة إلى موقع الحادث كما جرى توجيه 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ والسيطرة على ألسنة اللهب والحريق التي التهمت 11 سيارة خردة فيما تمكنت القوات من تجنيب عدد آخر من السيارات الخردة بنفس المكان قبل أن تلحق بها النيران.

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