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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة التونسية: وضع كورونا الوبائي في البلاد خطير جدا

كورونا
كورونا

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية أن الوضع الوبائي في البلاد خطير جدا وكل مؤشرات الحالة الوبائية في مستوى إنذار مرتفع جدا على غرار عدد الحالات المسجلة يوميا وعدد الحالات التي تم إيواؤها في المستشفيات وأقسام الإنعاش وعدد الوفيات المسجلة يوميا.


وحول مشروع قانون الطواريء الصحية الذي يتم إعداده وعرضه بصورة مستعجلة للمصادقة على مجلس نواب الشعب، اعتبرت بن علية - في تصريحات اليوم الأربعاء - أنه سيساعد في دعم الإطار القانوني لتطبيق الإجراءات في حالة الطواريء الصحية خاصة الإجراءات المتعلقة بالحد من التنقلات والتنقل بين المدن وغلق بعض المناطق وكل الإجراءات الوقائية والردعية لمخالفة القرارات المعلن عنها.


ودعت التونسيين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم إقرارها والمزيد من الوعي بخطورة الوضع بالنظر للارتفاع الكبير للحالات التي يتم تسجيلها يوميا وعدد الأشخاص الذين تتطلب حالتهم الإيواء بالمستشفيات وتوفير أسرة الإنعاش والوضع العالمي لانتشار الوباء مع تطور انتشار السلالات الجديدة المتحورة.


وأشارت بن علية إلى أن إقرار الحجر الصحي الإجباري للوافدين من الخارج يأتي تفاديا لدخول وانتشار السلالات الجديدة المتحورة في البلاد التونسية على غرار السلالة البريطانية.

الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية قانون للطواريء الصحية التونسيين وزارة الصحة التونسية

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