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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب تشارك كواليس مسلسل موسي

الحب كله بصوت حلاوتهم.. سمية الخشاب فى إطلالة مع محمد رمضان.. شاهد

سمية الخشاب و محمد
سمية الخشاب و محمد رمضان

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها من كواليس مسلسل موسي مع الفنان محمد رمضان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت سمية الخشاب علي الصورة قائلة: “ موسي الحب كله بصوت حلاوتهم”.

ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعيها، وعلق بعضهم عليها ، قائلا: المسلسل يجنن ، احلي حلاوتهم 

كانت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل موسى، بدأت بموافقة موسى (محمد رمضان) على العمل في التهريب مع المعلم وهبة (سيد رجب) في غزة، رغم تحذير المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) له.
ويحاول نوفل (منذر رياحنة) تتبع شفيقة شقيقة موسى (هبة مجدي) بعد سفرها إلى الإسكندرية، في الوقت الذي تقابل فيه شفيقة، شهاب باشا (صبري فواز) فتضربه للمرة الثانية بعد محاولته للحديث معها مرة أخرى.
ويقوم موسى بأخذ ساعات ثمينة من المعلم وهبة لتهريبها إلى غزة، وبعد عودته إلى سوق باب اللوق مرة اخرى يحصل على 10 جنيهات مكافأة التهريب، ويقرر بناء مدفن لوالدته المتوفاة.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

سمية الخشاب محمد رمضان انستجرام الفن مسلسل موسى

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