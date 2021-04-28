إرسال جرعات لـ الهند|وزير الصحة البريطاني: لا نملك لقاحات زائدة ضد كورونا

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء إنه لا يوجد حالياً في المملكة المتحدة أي جرعات زائدة من لقاحات فيروس كورونا، وذلك رداً على سؤال بشأن اعتزام لندن إرسال أي جرعات لمساعدة الهند.



ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن هانكوك إشارته، خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، إلى أن المملكة المتحدة تقدم لقاح أكسفورد/أسترازينيكا بسعر التكلفة وأنها تتعاون مع معهد مصل الهند (SII).



وأضاف هانكوم أن معهد مصل الهند " يصنع وينتج جرعات من اللقاح أكثر من أي منظمة أخرى. ويعني هذا بوضوح أنه يمكنهم توفير لقاح للناس في الهند بسعر التكلفة".



وأشار الوزير البريطاني إلى أن بلاده تعتمد على ما يمكنها توفيره في الوقت الحالي مثل أجهزة التنفس "التي لم نعد بحاجة إليها هنا لحسن الحظ".