احذروا هذه العلامات عند شراء ورق العنب

شراء ورق العنب

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان انتشار ظاهرة بيع ورق التوت علي انه ورق عنب هو نوع من الغش ، حيث ان ورق العنب اعلي سعرا .



وأوضح " أبوصدام " خلال تصريحات له ، أن ظاهرة بيع ورق التوت علي انه ورق عنب ترجع لارتفاع أسعار ورق العنب من ناحيه وسهولة الحصول علي ورق التوت وانخفاض اسعاره من ناحيه اخري

وأكد عبدالرحمن ان ورق العنب يختلف عن ورق التوت من حيث مذاقه المزز الحادق ورائحته المميزة التي تشبه رائحة العنب وملمسه الناعم والفروع الموجوده علي الورقه ولونه الاخضر الفاتح ولون غصنه الوردي الفاتح بالاضافه الي ان ورق العنب يحتفظ بلونه بعد الطهي ، نوعا ما بالمقارنة بورق التوت الذي يتحول بعد طهيه الي لون اخضر غامق عن لونه الطبيعي يميل الي السواد ، كما أن ورق التوت اخضر داكن و ملمسه خشن وجاف بالمقارنة بورق العنب وليس علي ورقته تفريعات وغصنه لونه اخضر فاتح

وناشد بضرورة زيادة الرقابه علي المنتجات الزراعيه الورقيه لحماية المستهلك من الغش مع ضرورة تكثيف الرقابة لكشف متبقيات المبيدات والعناصر الثقيله في المنتجات الزراعيه الورقيه حفاظا علي صحة المواطنين ، مطالبا المستهلكين بالغسيل الجيد قبل تناول اية منتجات ورقيه والشراء من اماكن معروفه ومرخصه



وأضاف ،أن ورق العنب يحتوي علي فيتامين k وفيتامين A والياف وكالسيوم ومنجنيز وهو يساعد علي نضرة البشره وصحة العيون وتكوين العظام ويحسن عمل القلب ويعزز الجهاز المناعي للجسم ويحسن عمل الجهاز الهضمي مشيرا الي ان ورق التوت له العديد من الفوائد فهو يحتوي علي العديد من المعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم ويحتوي علي بعض مضادات الاكسده ولذا فان تناول ورق التوت يخفض مستوي السكر في الدم ويقلل من مستويات الكوليسترول في الدم ولكنه يعتبر غير جيد للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم