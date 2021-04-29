عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شراء ورق العنب

احذروا هذه العلامات عند شراء ورق العنب

ورق العنب
ورق العنب

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان انتشار ظاهرة بيع ورق التوت علي انه ورق عنب هو نوع من الغش ، حيث ان ورق العنب اعلي سعرا .


وأوضح " أبوصدام " خلال تصريحات له ، أن ظاهرة بيع ورق التوت علي انه ورق عنب ترجع لارتفاع أسعار ورق العنب من ناحيه وسهولة الحصول علي ورق التوت وانخفاض اسعاره من ناحيه اخري

وأكد عبدالرحمن ان ورق العنب يختلف عن ورق التوت من حيث مذاقه المزز الحادق ورائحته المميزة التي تشبه رائحة العنب وملمسه الناعم والفروع  الموجوده علي الورقه ولونه الاخضر الفاتح ولون غصنه الوردي  الفاتح  بالاضافه الي ان ورق العنب يحتفظ بلونه  بعد الطهي ، نوعا ما  بالمقارنة بورق التوت الذي يتحول بعد طهيه الي لون اخضر غامق عن لونه الطبيعي يميل الي السواد  ، كما أن ورق التوت اخضر داكن و ملمسه خشن وجاف بالمقارنة بورق العنب وليس علي ورقته تفريعات وغصنه لونه اخضر فاتح 

وناشد بضرورة زيادة الرقابه علي المنتجات الزراعيه الورقيه لحماية المستهلك من الغش مع ضرورة تكثيف الرقابة لكشف  متبقيات المبيدات والعناصر الثقيله في المنتجات الزراعيه الورقيه حفاظا علي صحة المواطنين ، مطالبا المستهلكين بالغسيل الجيد قبل تناول اية منتجات ورقيه والشراء من اماكن معروفه ومرخصه
 

وأضاف ،أن ورق العنب يحتوي علي فيتامين k وفيتامين A والياف وكالسيوم ومنجنيز  وهو يساعد علي نضرة البشره وصحة العيون وتكوين العظام ويحسن عمل القلب ويعزز الجهاز المناعي للجسم ويحسن عمل الجهاز الهضمي مشيرا الي ان ورق التوت  له  العديد من الفوائد  فهو يحتوي علي العديد من المعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم ويحتوي علي بعض مضادات الاكسده ولذا فان تناول ورق التوت يخفض مستوي السكر في الدم ويقلل من مستويات الكوليسترول في الدم ولكنه يعتبر غير جيد للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم

الرقابة حفاظا على صحة المواطنين ورق العنب ورق التوت حماية المستهلك من الغش

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف ملابسات اصطدام أحد القطارات بلودر في المنوفية

زعيم كوريا الشمالية يعدم مسئولا بارزا لسبب صادم

الأردن.. مسؤول يكشف موعد بدء موجة كورونا الثالثة في المملكة

الكوكب الذي تتنفس منه التاريخ.. مدينة المحرق بالبحرين هنا حكايات الشغف والحنين

مبعوث بايدن لليمن يزور السعودية وعمان

بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة.. أمريكا ترسل مساعدات للهند بقيمة 100 مليون دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ