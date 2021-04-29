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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفرصة الأخيرة للتقديم ببرنامج المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB .. اليوم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمى والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، عن برنامج Collaborative Research Programme (CRP) الذى يهدف إلى تحقيق التواصل بين العلماء من الدول الأعضاء والمركز، وكذلك تمويل مشروعات بحثية تتناول موضوعات حيوية على المستويين المحلى والاقليمى فى مجالات علمية متعددة للمشاركة يرج التسجيل يتم على  الموقع التالي https://isg.icgeb.org/auth/login

 

وأوضحت أنه ستقوم الأكاديمية بصفتها نقطة اتصال للمركز بجمهورية مصر العربية بتشكيل لجنة علمية متخصصة لاختيار ثلاثة باحثين فقط للمشاركة فى Standard Research Grant على أن يكون المرشح شاغلًا لمنصب فى إحدى الجامعات أو فى أحد المراكز البحثية المصرية.

 

كما أشارت إلى أن اللجنة تقوم باختيار اثنين من الباحثين فى Early Career Return Grants على ألا يزيد سن المرشح على 40 عاماً ويكون قد أمضى عامين على الأقل خارج البلاد، ولم يمض أكثر من عامين داخل البلاد حين تقدمه للمنحة.


الجدير بالذكر أن الحد الأقصى للتمويل من مركز الــــ IGGEB هو 25 ألف يورو (خمسة وعشرون ألف يورو) سنوياً موجهة بالكامل للإنفاق على المشروع البحثى بصورة مباشرة، ولن تتحمل الأكاديمية أي نفقات.

 

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وأكدت أن آخر موعد لتلقى الطلبات إلكترونيا 30 أبريل 2021، لمزيد من التفاصيل حول المركز يرجى زيارة الموقع الالكترونى www.icgeb.org

 

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم ، عن وظيفة مساعد باحث فى مجال البيانات فى المجموعة البحثية الجديدة فى المعهد: مجموعة أبحاث نظم البيانات البيئية من أجل الاستدامة (NODES) Data Ecosystems for Sustainability حيث سيساعد المرشح المقبول المجموعة البحثية لمدة 10 شهور وخاصة فى مجال إدارة وتحليل البيانات المتعلقة بالممارسات الزراعية الذكية والمناخ.

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وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات يرجى الدخول على هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/researcher/?lang=ar

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