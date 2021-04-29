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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تنفي أنباء تعليق اتفاق مركز إمداد الأسطول الروسي في السودان

روسيا تنفي أنباء تعليق اتفاق مركز إمداد أسطولها في السودان

صدى البلد

 

نفت السفارة الروسية في الخرطوم صحة الأنباء عن تعليق الاتفاق المبرم بين موسكو والخرطوم لإنشاء مركز لإمداد الأسطول الروسي في السودان.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها، يوم الأربعاء ونقلته قناة "روسيا اليوم" "نظرا لتداول الأنباء في الفضاء الإعلامي السوداني بشأن التعليق المزعوم لتنفيذ الاتفاق بين روسيا والسودان حول إنشاء مركز الإمداد المادي والتقني للأسطول البحري الحربي الروسي على أراضي السودان، تؤكد السفارة الروسية أن هذه المزاعم لا تتطابق والواقع، بغض النظر عما تقوله المصادر المزعومة".

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وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن "قرار السلطات السودانية تعليق العمل بالاتفاقية المبرمة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، حتى مصادقة البرلمان عليها".

وفي حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية لم يؤكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية منصور بولاد صحة هذه الأنبا
 

روسيا السودان روسيا والسودان الخرطوم عمر البشير

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