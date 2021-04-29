عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني تستعد للانتقام في قصر النيل

صدى البلد

عد اختفاء جثّة منصور السيوفي (صبري فواز)، كشفت الحلقة السادسة عشر من مسلسل قصر النيل عن براءة كاميليا (دينا الشربيني) من تهمة قتله، وذلك بعدما تعاونت مع المقدم خالد نوح كي يثبت برائتها أمام النيابة، بعدما ادعي أنها هي من سلّمت نفسها، ولكن هناك يد خفية تدير كل شيء خاصةً ومع اختفاء عصا منصور السيوفي.

كما عادت كاميليا برفقة المقدم خالد نوح إلى القصر لتواجه عايدة وتتوعدها بالرد قريبًا على اتهامها بالباطل، وجاء الرد سريعًا عندما كشفت لزوجها نبيل السيوفي (نبيل عيسي) عن السر الذي أخفته عنه عايدة طيلة سنوات زواجهما، وأنه قادر على الإنجاب بينما هي التي مصابة بالعقم.

ولم تتمهل كاميليا فذهبت إلى سعاد (ناردين فرج) لتخبرها بأنها على دراية بقصة حبها القديمة مع منصور السيوفي، وتنصحها بالهرب من القصر قبل فوات الأوان، في الوقت الذي يرسل والدها عزت درويش (صلاح عبد الله) إلى كاميليا شقيقها منير (عمرو السعيد) كي يقنعها بالموافقة على بيع قصر السيوفي.

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

txt

قصر النيل الحلقة 16.. إقامة جبرية لـ دينا الشربيني.. وريهام عبد الغفور تخدع زوجها

txt

دينا الشربيني تتعرض لمؤامرة كبرى في قصر النيل

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

صلاح عبد الله صبرى فواز مريم الخشت mbc مصر دينا الشربيني قصر النيل مسلسل قصر النيل قناة mbc مصر

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف ملابسات اصطدام أحد القطارات بلودر في المنوفية

زعيم كوريا الشمالية يعدم مسئولا بارزا لسبب صادم

الأردن.. مسؤول يكشف موعد بدء موجة كورونا الثالثة في المملكة

الكوكب الذي تتنفس منه التاريخ.. مدينة المحرق بالبحرين هنا حكايات الشغف والحنين

مبعوث بايدن لليمن يزور السعودية وعمان

بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة.. أمريكا ترسل مساعدات للهند بقيمة 100 مليون دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

مصرع شخص وإصابة 7 بينهم سودانيون في تصادم سيارتين بـ صحراوي البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ