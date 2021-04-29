تليفزيون بيلاروسيا يبث فيلما وثائقيا يروي اعترافات متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس

بث التلفزيون البيلاروسي فيلما وثائقيا يروي اعترافات متهمين بمحاولة اغتيال رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو.



وقال يوري زينكوفيتش، أحد المتهمين وفقا لقناة "رسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء، إن المتآمرين وضعوا نصب أعينهم ثلاث مهمات: "أولا: تحييد قادة البلاد عبر اعتقالهم أو سجنهم أو تصفيتهم الجسدية، وثانيا: محاصرة الوحدات العسكرية التي يمكن أن تبدي مقاومة، وثالثا: الاستيلاء على المباني الحيوية في العاصمة مينسك".



وأضاف زينكوفيتش أن دوره في المؤامرة يتلخص في تولي التنظيم الفني للانقلاب.



ويشار إلى أن جريجوري كوستوسيف زعيم حزب الجبهة الشعبية البيلاروسية المعارض، اعترف هو الآخر بأنه "سمح لهذه الزمرة بتوريطه".



وأعلن الرئيس لوكاشينكو في وقت سابق عن توقيف مجموعة من الأشخاص كان يخططون لاغتياله وأبنائه.



من جهتها، أفادت هيئة الأمن الفدرالي الروسية بكشف محاولة انقلابية في بيلاروس، وأعلنت توقيف شخصين في موسكو للاشتباه بتورطهما في المؤامرة هما المحامي يوري زينكوفيتش الذي يحمل الجنسيتين البيلاروسية والأمريكية، وألكسندر فيدوتا الخبير البيلاروسي في الشؤون السياسية.

