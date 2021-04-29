مزقاها بـ 8 طعنات.. تجديد حبس فتاة وخطيبها بتهمة قتل والدتها فى القليوبية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية الجزئية في القليوبية بتجديد حبس "أ م" وخطيبها "ع ن" 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل "ل م" 43 سنة باعة فاكهة ووالدة المتهمة الأولى بسبب إصرار المجنى عليها على عدم إتمام زواج ابنتها بالمتهم الثانى فخططا لقتلها داخل مسكنها بقرية البرادعة في القناطر الخيرية.

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وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية حيث أكدت المتهمة الأولى أن والدتها كانت تريد أن فسخ الخطوبة من خطيبها الذى اختارته لها ووافقت عليه فى بادئ الأمر ولكنها كانت كل يوم تلح عليها أن تمنعه من دخول المنزل وترفضه، مشيرة إلى أنها فى إحد المرات وأثناء جلوس خطيبها معها قامت بتوبيخها، "فقررنا التخلص منها دفاعا عن حبنا فاتفقت معه على ذلك، ووضعت الخطة للتخلص منها".



وتابعت المتهمة: "بالفعل تم تنفيذ المخطط، وعندما ذهبت شقيقتى الكبرى إلى عملها وخرجت الصغرى إلى الدرس، اتصلت به وأخبرته بأن المنزل خالى وحضر على الفور وما إن وصل حتى دخلنا سويا إلى غرفة نوم أمى، وطعنها بسكين عدة طعنات فى البطن حتى لفظت أنفاسها".



فيما قال المتهم الثانى خطيب الأولى وسائق توك توك، إن المتهمة الأولى هى التى خططت للجريمة، وأنها طلبت منه أن يدافع عن علاقتهما وحبهما بضرورة التخلص من الأم، مضيفا أنها هى التى وضعت خطة التخلص من المجنى عليها وفتحت له باب المنزل للتنفيذ".



ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما قامت النيابة بمعاينة تصويرية لموقع الحادث وقام المتهمان بتمثيل جريمتهما أمام جهات التحقيق.



وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية إخطارا من العميد محمد غيث، مأمور مركز القناطر الخيرية بالعثور على جثة بائعة خضار تدعى "ل.م"، 43 سنة مقتولة داخل منزلها بقرية البرادعة دائرة المركز.



وبالمعاينة تبين إصابة المجنى عليها بـ 8 طعنات فى الصدر والبطن، وبدأ فريق البحث فى سؤال ابنتى المجنى عليها وفحص علاقاتها لكشف ملابسات الحادث وهل لديها خلافات مع أحد من عدمه.



وتوصلت التحريات إلى كشف ملابسات الواقعة حيث قامت نجلتها وخطيبها بارتكاب الواقعة لرفض المجنى عليها إتمام الزواج بينهما، فقاما بالاتفاق سويا على قتل المجنى عليها.