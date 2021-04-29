المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: جهود مكثفة لإنجاح مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس علي بذل جهود مكثفة لإنجاح مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل تجاهلت طلبنا بدعم إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وفي سياق متصل أعلن مندوب روسيا لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن محادثات مثمرة بين مسؤولين روس وأمريكيين بشأن جهود إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وكتب أوليانوف على حسابه في تويتر "اجتمعنا مجددًا مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي مع فريقينا، وأجرينا مشاورات مفصلة ومفيدة جدًا حول المواضيع الأساسية في المفاوضات المتواصلة في فيينا بشأن استئناف خطة العمل المشتركة بالكامل".

وكان أوليانوف أشار أمس للصحفيين إلى أن هناك "كل الدواعي للتفاؤل الحذر" إزاء المفاوضات الجارية، لافتًا إلى أن الأمور تتطور بطريقة قد تتيح قريبًا حذف كلمة "الحذر" من هذه العبارة.

