سفير الاتحاد الأوروبي بموسكو: العلاقات مع روسيا في أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدي موسكو اليوم الخميس أن العلاقات مع روسيا في أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.

وفي سياق منفصل اتهم الاتحاد الأوروبي في تقرير صادر عن خارجيته كلاً من بكين وموسكو بتكثيف حملات المعلومات المضللة برعاية الدولة لتشويه سمعة اللقاحات التي طورها الغرب ضد كوفيد بينما تروجان للقاحاتهما.

وجاء في التقرير أن ما يُسمى دبلوماسية اللقاحات تتبع منطق لعبة حصيلتها صفر يسعى إلى تقويض الثقة في اللقاحات غربية الصنع ومؤسسات الاتحاد الأوروبي واستراتيجيات التلقيح الغربية/الأوروبية.

أضاف التقرير أنه منذ ديمسمبر، توحدت وسائل الإعلام والسلطات والشركات الحكومية الروسية للترويج للقاح سبوتنيك-في باستعمال رسائل عدائية لاتهام الاتحاد الأوروبي بـتشويه اللقاح الروسي.

وأشار الى أن وسائل الإعلام الموالية للكرملين، بما في ذلك حساب سبوتنيك-في الرسمي على تويتر، سعت إلى تقويض ثقة الجمهور في وكالة الأدوية الأوروبية والتشكيك في إجراءاتها وحيادها السياسي.

وشدد التقرير أن وسائل الإعلام المدعومة من الدولة حاولت بثّ البلبلة بشأن طلب الموافقة على تسويق لقاح سبوتنيك-في الروسي في محاولة لتعزيز الرواية القائلة بأن المؤسسة تعمدت تأخير ترخيص استعماله.