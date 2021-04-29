سؤال امتحان رابعة ابتدائي بالشرقية يثير الجدل.. والتعليم: من المنهج

حالة من الجدل إثيرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية عقب تداول صورة من إمتحان الصف الرابع الإبتدائي وبه سؤال إختيار من متعدد مفاده اين ولد سيدنا ابراهيم" فدان،العصلوجي،الشوبك،الزنكلون" .

وعبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن سخريتهم من واضع الإمتحان مطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة ومجازاة المتسبب في تلك المشكلة.

ومن جانبه فقد أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرفية في تصريح خاص لموقع “صدي البلد” انه لاتوجد اي مشكلة إطلاقا وخاصة لكون السؤال وارد في المنهج .

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ان واضع الإمتحان راعي انه يخاطب طلاب الصف الرابع الإبتدائي لذا ذكر أكثر من خيار خاطئ لأسماء قري سهلة يمكن أن يعلمها التلميذ.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة لكونه يُعد أحد أهم محاور الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن التحول الرقمي ساعد كثيراً على تحديد الأماكن التي بها وصلات خلسة (غير قانونية) من خلال استخدام نظام المراقبة والتحكم عن بعد (SCADA) لعمل مسح جغرافي لجميع انحاء المحافظة وتحديد الأماكن التي بها وصلات مياه تتبع الشركة بلا أي أوراق رسمية وتنظيم حملات مكثفة لتحصيل المديونات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة ورفعها فوراً مشيراً إلى أن اللوائح والقوانين تجيز منح مكافأة لمن يبلغ عن الوصلات الخلسة.

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