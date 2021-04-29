إقبال كبير علي معرض الملابس الخيرى بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة أماني أسامة كامل عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أمس ، معرض الملابس الخيرى والذي نظمته أسرة جودي للعام السادس على التوالي.





ويأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية والمجتمعية التي تتبناها جامعة عين شمس بكلياتها المختلفة تجاه أبنائها من الطلاب والعاملين برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.



ضم المعرض مجموعة كبيرة من الملابس تناسب الفئات المختلفة أطفال، شباب ،رجال و نساء .

و شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الطلاب وقد تم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، حيث لم يسمح بالتواجد بالمعروض بدون ارتداء الكمامة ، كما تم الحرص علي تحقيق التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر .



افتتاح سوق الخير



الجدير بالذكر افتتح الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سوق الخير بكلية التجارة جامعة عين شمس وذلك اليوم الإثنين الموافق 26 إبريل 2021، والمقام تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وأ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د خالد قدرى عميد كلية التجارة وإشراف أ.د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم دكتورة حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة ورائد أسرة إنفينيتى بالتعاون مع مبادرة إيدى بتتكلم ورابطة متحدى الإعاقة وأسرة إنفينيتى بالإضافة لعدد من المتطوعين من الموظفين والخريجيين.

أوضح الدكتور خالد قدري أن الكلية تحرص على تحقيق التكافل الإجتماعى بين مختلف فئات المجتمع الجامعى بالكلية من خلال تنظيم مثل هذه المعارض الخيرية والتي تحقق النفع لجميع الطلاب والموظفين والعاملين حيث يتم استخدام العائد الرمزى لمثل هذه المعارض فى سداد مصروفات الطلاب الاكثر احتياجا .

كما أشارات أ.د جيهان رجب أن المعرض غنى بالمعروضات من ملابس ومشغولات يدوية ولعب أطفال والتي تم جمعها بالمجهودات الذاتية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بالكلية ، والجدير بالذكر أن هذه المعروضات يتم توفيرها بأسعار رمزية تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي ويستمر السوق لمدة يومان.

وصرحت دكتورة حنان حسين أن سوق الخير يحتوى على 3700 قطعة ملابس تتنوع ما بين ملابس حريمي وملابس رجالى وملابس أطفال ( أولادى وبناتى ) ويحتوى أيضاً على أحذية وأكسسوارات وعطور وأدوات مكياج ومفروشات وأدوات منزلية وديكورات وكتب.