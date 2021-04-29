نشرة المرأة| سرطان البروستاتا الأعراض والأسباب.. وماذا يحدث عند تناول لقاح كورونا 

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض لكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..



سرطان البروستاتا من اكثر أنواع السرطان شيوعا وهو مرض خطير يصيب آلاف الرجال في منتصف العمر أو أكبر كل عام.

يحدث سرطان البروستاتا لدى حوالي 60 في المائة من الحالات لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ولا يعد العمر عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان البروستاتا.

بمناسبة شم النسيم.. إزاي تأكل الفسيخ من غير ما تعطش فى رمضان

يتزامن شم النسيم هذا العام مع صيام شهر رمضان وقد يتجه البعض إلى تناول الفسيخ مما قد يتسبب فى الشعور بالعطش إليك كيف يمكن تناول الفسيخ دون الشعور بالعطش فى رمضان وفقا لموقع egypttoday.

فوائد صحية وجمالية غير متوقعة لهذا النوع من الزيوت



فوائد صحية غير متوقعة لاستخدام زيت الزيتون لصحتك وجمالك، إليك أبرزها وفقا لموقع “بولد سكاى” الهندى:

دراسة: هذا ما يحدث عند تناول جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا

أظهرت دراسة أن جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا يمكن أن تقلل من انتقال الفيروس في المنزل إلى النصف.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين أعطوا جرعة أولى من لقاح Pfizer أو AstraZeneca - والذين أصيبوا بعد ثلاثة أسابيع - كانوا أقل عرضة لنقل الفيروس إلى ما بين 38٪ و 49٪ مقارنة بالأشخاص غير المحصنين.