عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| سرطان البروستاتا الأعراض والأسباب.. وماذا يحدث عند تناول لقاح كورونا 

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض لكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

سرطان البروستاتا أسباب وأعراض وكيف يمكن تشخيصه


سرطان البروستاتا من اكثر أنواع السرطان شيوعا  وهو مرض خطير يصيب آلاف الرجال في منتصف العمر أو أكبر كل عام.

يحدث سرطان البروستاتا لدى حوالي 60 في المائة من الحالات لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ولا يعد العمر عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان البروستاتا. 

بمناسبة شم النسيم.. إزاي تأكل الفسيخ من غير ما تعطش فى رمضان

يتزامن شم النسيم هذا العام مع صيام شهر رمضان وقد يتجه البعض إلى تناول الفسيخ مما قد يتسبب فى الشعور بالعطش إليك كيف يمكن تناول الفسيخ دون الشعور بالعطش فى رمضان وفقا لموقع egypttoday.

فوائد صحية وجمالية غير متوقعة لهذا النوع من الزيوت
 

فوائد صحية غير متوقعة لاستخدام زيت الزيتون لصحتك وجمالك، إليك أبرزها وفقا لموقع “بولد سكاى” الهندى:

دراسة: هذا ما يحدث عند تناول جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا 

أظهرت دراسة أن جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا يمكن أن تقلل من انتقال الفيروس في المنزل إلى النصف.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين أعطوا جرعة أولى من لقاح Pfizer أو AstraZeneca - والذين أصيبوا بعد ثلاثة أسابيع - كانوا أقل عرضة لنقل الفيروس إلى ما بين 38٪ و 49٪ مقارنة بالأشخاص غير المحصنين.

 

موقع صدى البلد المرأة والصحة الأخبار الهامة الفسيخ لقاح

ترشيحاتنا

أبرز مميزات كيا سيراتو 2021 في السعودية .. صور

90% من صادرات الأثاث المصري للأردن خشبي بقيمة 11 مليون دولار 2020

ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

6 فوائد غير متوقعة لـ نص ساعة رقص

نهال عنبر: نقل وفاء مكى الى مستشفى الهرم ولا تحتاج رعاية مركزة

البابا تواضروس يصلى قداس القيامة بالكاتدرائية ويعتذر عن استقبال المهنئين لظروف كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

اتحاد الكرة يخاطب 12 منتخبا لمواجهة مصر وديا

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

القانون يحظر نقل الموظف من فئة الأجر الشهري لليومي دون موافقته ..تفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

ضبط 6000 شيشة وغلق 502 مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية في القاهرة.. صور

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

انفراد.. "ميسي فلسطين" يخسر قضيته ضد النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ