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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تسجل 1026 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم (الخميس) عن تسجيل 1026إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 416307 حالات.

وذكرت  الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6946 حالة وفاة.

وأبانت الوزارة  أنه تم تسجيل 1055 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 399509 حالات.

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كما لفت الوزارة  إلى أن هناك 9852 حالة نشطة حالياً، من بينها 1312 حالة حرجة.

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