علاج منزلي للحبوب في الوجه بقناع العسل والقرفة

علاج منزلي للحبوب في الوجه للتخلص من أثارها المزعجة بعيدا عن العلاجات الباهظة في الأسواق ، يعد حب الشباب هو أحد أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا في العالم ، حيث يصيب ما يقدر بنحو 85٪ من الشباب

ثبت أن علاجات حب الشباب التقليدية مثل حمض الساليسيليك أو النياسيناميد أو البنزويل بيروكسايد هي أكثر حلول حب الشباب فعالية ، ولكنها قد تكون باهظة الثمن ولها آثار جانبية غير مرغوب فيها ، مثل الجفاف والاحمرار والتهيج.

وقد دفع هذا الكثير من الناس للبحث عن علاج منزلي للحبوب فى الوجه من مطبخك بتكلفة أقل وأداء أفضل

علاج منزلي للحبوب في الوجه

يبدأ حب الشباب عندما تنسد المسام الموجودة في بشرتك بالزيت وخلايا الجلد الميتة ، وقد تساهم العديد من العوامل في تطور حب الشباب ، بما في ذلك علم الوراثة وإتباع الحمية والضغط عصبي والتغيرات الهرمونية والالتهابات إليك 5 علاجًات منزليًة لحب الشباب.

علاج حبوب الوجه الحمراء الملتهبة بالزنك



الزنك هو عنصر غذائي أساسي مهم لنمو الخلايا ، وإنتاج الهرمونات ، والتمثيل الغذائي ، ووظيفة المناعة وتمت دراستها جيدًا نسبيًا مقارنة بالعلاجات الطبيعية الأخرى لحب الشباب ويكون لدى الأفراد المصابون بحب الشباب مستويات زنك أقل من الأشخاص ذوي البشرة الصافية.

علاج حبوب الوجه الحمراء المؤلمة بقناع العسل والقرفة



العسل والقرفة لهما القدرة على محاربة البكتيريا وتقليل الالتهابات ، وهما عاملان يحفزان ظهور حب الشباب

وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن مزيج العسل ومستخلص القرفة له تأثيرات مضادة للجراثيم ضد حب الشباب .

يمكنك خلط ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة صغيرة من القرفة لتشكيل عجينة وبعد التنظيف ، ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة واشطفي القناع تمامًا وجففي وجهك



علاج حبوب الوجه الحمراء المؤلمة بالأعشاب



وجدت العديد من الدراسات أن تطبيق زيت شجرة الشاي على الجلد قد يقلل من حب الشباب

وجدت دراسة صغيرة أخرى أنه ، مقارنة مع البنزويل بيروكسايد ، فإن المشاركين الذين استخدموا مرهم زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب يعانون من بشرة أقل جفافاً وتهيجًا.

يمكنك خلط مقدارًا من زيت شجرة الشاي مع 9 مقادير من الماء واغمس قطعة قطن في الخليط وضعيها على المناطق المصابة وكررى هذه العملية 1-2 مرات يوميًا حسب الحاجة.



علاج منزلي للحبوب في الوجه بالشاي الأخضر



الشاي الأخضر غني جدًا بمضادات الأكسدة ، وشربه يمكن أن يعزز الصحة الجيدة وقد يساعد أيضًا في تقليل حب الشباب و محاربة البكتيريا وتقليل الالتهاب ، وهما سببان رئيسيان لحب الشباب

