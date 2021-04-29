رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتضمنت برقيته الآتى: (قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

).

بصادق مشاعر المحبة والسلام يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أهنئ قداستكم والاخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد متمنياً لقداستكم بموفور الصحة والبركات وأن يعيده علينا ونحن في رباط الأخوة والمحبة الذي يربط أبناء الشعب الواحد مسلمين ومسيحيين ضاربين أروع الأمثلة في التكافل والتضامن.. حفظ الله مصر وبارك شعبها وحفظ قداستكم وكل عام وانتم بخير.

ومن جانبه، أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سوف يترأس صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور محدود ودون اى استقبالات للتهنئة بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إنه ونظرًا لظروف الجائحة ومراعاةً لكل الإجراءات الاحترازية الواجبة وعدم التجمعات، نعتذر عن أي استقبالات سواء يوم العيد أو قبله، مقدرين مشاعر وتهنئة ومحبة الجميع.

وتابع قائلا، نصلى أن يرفع الله عنا جميعًا هذا الوباء وأن يرحم عبيده في كل مكان ويشفي المصابين ويعزي أسر الراحلين وأن يعطي القوة والقدرة لكل المسؤولين وخاصة الأطباء والتمريض والفنيين الصحيين، في هذه المواجهة والتحدي الكبير، وليحفظ الله بلادنا مصر من كل شر.