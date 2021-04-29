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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمزارعي العنب.. توصيات هامة يجب مراعاتها خلال مايو

صدى البلد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات 
1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة والأصناف غير المطعومة.
2- جمع القواقع و جميع الصدف الخاص بها اثناء البيات الصيفي وحرقها.
3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
5- ضرور إجراء عمليات خف الثمار في الأصناف المبكرة المعاملة بالجبرلين، بعد العقد مباشرا والتي يتم إعدادها والتبكير من نضجها لتصديرها إلى الدول العربية وغيرها. 
6- يمكن استخدام الدرومكس عند طراوة الحبات للإسراع من النضج لزيادة حجم الحبات والوزن الكلي للعناقيد لمده 7 أيام.
7- بداية عمل التحليق للجذع أو القصبات في العنب باصنافة في النصف الثاني من الشهر وهي هامة، حيث أنها تزيد من حجم الحبة والوزن النهائي للعناقيد وتبكر من النضج وفيها يتم عمل حز في الجزع والأفرع الثانوية حتى تصل أكبر كمية غذاء للعناقيد.
8- رش الاميكتون بمعدل 250 جم لكل 100 لتر ماء لتثبيت العقد.
9- رش العنب الطومسون والفليم والسبريور باستخدام أقراص الجبرلين، عند وصول حبة العنب إلى 4 ملي ميكرون بتركيز 20 جزء في المليون (قرص /100لتر ماء) وتكرار هذه الرشة بعد حوالي 10 ايام من الرشة الأولى ويتم إضافة مادة ناشرة بمعدل ½ سم لكل لتر ماء توب فيلم.

ثانيا:التسميد
أ- الأشجار التي تروى بالغمر
1-  الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.
2- إضافة 300 جم ( سماد مركب من العناصر الكبرى ) للأشجار أكبر من 3 سنوات
3- إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم 
ب-  تسميد أشجار العنب التي تروى بالتنقيط
الرىة الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر
الرية الثانية -  يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة  -  يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة -  يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة  شهر
يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم
التسميد الورقي
ملحوظة- يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر.. ويتم كما يأتي
   300 جم حديد مخلبي+ 150 جم زنك مخلي +150 جم منجنيز مخلبي +75جم ماغنسيوم+ 50 جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)
ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ يوم
السنة الثانية 16 لتر/ يوم 
السنة الثالثة 20 لتر/ يوم 
السنة الرابعة 32 لتر/ يوم

رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء.

2- مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.
لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.
3- فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / التر ماء.
4- مكافحة الاكاروسات برش فيرتيميك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة- رش اباماكس بمعدل 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

 

وزارة الزراعة الزراعة التوصيات الفنية العنب استصلاح الاراضى

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