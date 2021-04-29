رانيا فريد شوقى لـ صدى البلد: استفدت من ولاد ناس فى علاقتى بأبنائي

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقى عن مدى تأثرها بـ مسلسل “ولاد ناس” والذى يعرض على قناة صدى البلد والذى تشارك فى بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم.

وقالت رانيا فى تصريح لـ “صدى البلد” : تأثرت كثيرا بمسلسل “ولاد ناس” والذى دفعنى الى اعادة التفكير فى علاقتى بأولادى على المستوى الشخصة وكيفية تربيتهم وأكتشفت كثير من الامور الخاصة بهم وبى أيضا ربما كانت سببا فى عدم التواصل بشكل أكبر.

وأضافت رانيا : العمل شديد التعمق فى علاقات الخاصة بالاباء والامهات من جهة والابناء من جهة اخرى فضلا عن دور المدرسة.

ويدخل مسلسل ولاد ناس المنافسة بقوة ضمن دراما رمضان هذا العام، حيث يعد أحد الأعمال المتوقع أن تحظى بمشاهدة كبيرة، خصوصا وأنه يعتمد على قضية شائكة تشغل بال كل أسرة مصرية وهى قضية التعليم، وكيف يمكن أن يتم تطوير التعليم ومراعاة الأبناء.

كما يستحوذ مسلسل ولاد ناس على حيز كبير من الاهتمام، لأن مخرجه هانى كمال ومؤلفه أيضا كان صاحب رائعة مسلسل "أبو العروسة".

قنوات عرض مسلسل ولاد ناس

ويعرض مسلسل ولاد ناس عبر شاشات النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten، ضمن المائدة الرمضانية الأسبوع المقبل، وحصريًا عبر منصة فيو، كما يعرض على شاشة عدد من القناة العربية وأبرزها قناة التليفزيون السعودي وقناة "sbc" وعدد آخر من القنوات العربية.

قصة مسلسل ولاد ناس

مسلسل ولاد ناس يقدم رسالة مهمة تلمس كل بيت مصرى، ويشتبك مع قضايا متعلقة بالتربية والتعليم، وأزمات المدارس الخاصة، ودور الآباء فى تنشئة الأطفال، كما يقدم مجموعة مختلفة من نماذج الأسر المصرية.

ويلقى المسلسل الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.

وتدور أحداث العمل حول حادث أتوبيس مدرسى، وهو أحد أصعب المشاهد فى العمل، وتم تصويره بأحدث التقنيات باحد طرق الشيخ زايد.

أبطال مسلسل ولاد ناس

مسلسل ولاد ناس يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ولعل من أبرزهم رانيا فريد شوقى وصبرى فواز وأحمد وفيق وبيومى فؤاد ومحمد عز ومحمود حجازى وناصر سيف و صفاء الطوخى ووفاء صادق وإخراج وتأليف هانى كمال.

برومو مسلسل ولاد ناس

وطرحت الشركة المنتجة برومو مسلسل ولاد ناس منذ أيام قليلة، وهو يعتمد على نوع من التشويق والإثارة، وظهر فيه عدد كبير من أبطال العمل المشاركين فى المسلسل، واعتمد البرومو على طرح القضية بشكل مباشر للتأكيد على أهمية العمل والقضية التى يتم مناقشتها فى العمل من الإهمال الأسرى والتعليمى تجاه الأطفال والأبناء.

مخرج ومؤلف مسلسل ولاد ناس

مخرج مسلسل ولاد ناس هو هانى كمال ومؤلفه أيضا، وهو أحد المؤلفين الذين أحدثوا طفرة كبيرة فى صناعة الدراما خاصة فى الفترة الأخيرة، حيث استطاع أن يجذب قطاعا عريضا من الجمهور لمسلسل "أبو العروسة" كمؤلف، والذى حقق نجاحا كبيرا فى جزءيه الأول والثانى، فهو يفضل التركيز على بعض القضايا الاجتماعية التى تمس المواطن البسيط، ولذلك استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فى الدراما، وهو ما دفعه أن يخوض تجربة التأليف والإخراج فى مسلسل "ولاد ناس".