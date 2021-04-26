ولاد ناس الحلقة 14 .. صبرى فواز يهدد صفاء الطوخى

شهد مسلسل ولاد ناس الحلقة 14 تطورا جديدا فى الاحداث حيث قرر عيس “صبرى فواز” الذهاب إلى ابنه فى المستشفى للاطمئنان عليه خاصة انه لا يزال بالعناية المركزة بعد اصابته فى حادث انقلاب اتوبيس المدرسة.

وشهد مسلسل ولاد ناس الحلقة 14 تهديد عيسى الى نجوان “صفاء الطوخى” صاحبة المدرسة مطالبا منها فض الشراكة بينهما بعد ان راجع حياته ولام نفسه على ما كان يفعله فى حق اسرته.

كما تطرق مسلسل ولاد ناس الحلقة 14 الى توتر العلاقة بين ابن أحمد وفيق ورانيا فريد شوقى ووالديه والذى اصيب ايضا فى الحادث بسبب كذبهما عليه بانه قادر على تخطى الصعاب بعد الحداث الاليم.

وكان ركز مسلسل ولاد ناس فى الحلقات السابقة على قصة حياة محمود حجازي، وسبب توتر علاقته بوالده وزوجته التي تكشف له كثيرا من التفاصيل الخاصة بأزمتها معه كونه شابا “زير نساء”، وله نزوات عديدة، وهو الأمر الذي دفعها لطلب الطلاق، وهي نفس الأزمة التي تسببت في توتر علاقته بوالده، ويأتي السبب في التربية غير السليمة التي كانت تتبعها والدته وخاله في ظل غياب الأب.

ملخص احداث الحلقة 8

وشهد مسلسل ولاد ناس الحلقة الثامنة تطورا جديدا فى الاحداث حيث يتم الكشف عن بعض التطورات الجديدة، منها اتهام إدارة المدرسة بالاهمال خاصة بعد العثور على حقيبة مليئة بالمخدرات.

كما شهد مسلسل ولاد ناس الحلقة الثامنة طلب ضابط الشرطة المكلف بالتحقيق فى حادث انقلاب اتوبيس المدرسة من الطبيب المعالج للطلبة تحليل كشف مخدرات لجميع المصابين فى الحادث.

ومنذ عرض الحلقة الأولى للعمل بدأت ردود الفعل الإيجابية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة لأنه يمس الكثير من الأسر المصرية ويقترب من قضايا اجتماعية بارزة في المجتمع المصري، خاصة بعد المشهد الأصعب في العمل حتى الأن وهو مشهد حادث أتوبيس الأطفال، ثم تصاعدت الأحداث بمشاهد مؤثرة لأسر الأطفال في المستشفى الذي تم نقلهم إليه.

أبطال مسلسل ولاد ناس

مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض على قناة صدى البلد.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.