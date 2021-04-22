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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ولاد ناس الحلقة 10.. صفاء الطوخى تلجأ إلى صبري فواز

ولاد ناس
ولاد ناس

شهد مسلسل ولاد ناس الحلقة 10 تطورا جديدا في الأحداث؛ حيث تلجأ صاحبة المدرسة “صفاء الطوخي” إلى المحامي الخاص بها، وهو صبري فواز، أحد أولياء الأمور الذين أصيب ابنه في حادث انقلاب أتوبيس المدرسة. 
 

وتطرق مسلسل ولاد ناس الحلقة 10 إلى أزمة صبري فواز مع زوجته، وفاء صادق، والتي تؤكد أنها ستحاسبه على ما بدر منه، ولكن بعد أن تطمئن على ابنها.
 

كما شهد مسلسل ولاد ناس الحلقة 10 محاولة إيهاب فهمي إيجاد حلول لابنه الذي يعد أحد المتهمين في قضية المخدرات، حيث تم العثور على حقيبة مخدرات في الأتوبيس بعد انقلابه.
 

وشهد مسلسل ولاد ناس الحلقة 9 تطورا جديدا في الأحداث، حيث كشفت عن تفاصيل جديدة في حادث انقلاب أتوبيس المدرسة والذي تسبب في إصابة عدد من الطلاب ووفاة طالب واحد.


وتطرق مسلسل ولاد ناس الحلقة 9 إلى أن ابن “إيهاب فهمي” الذي يجسد دور الإعلامي، والذي يشن حملة عنيفة ضد إدارة المدرسة، بعد علمه بأن ابنه كان ضمن المصابين في الحادث، ولكن إدارة المدرسة تكشف عن حمل ابنه لحقيبة مخدرات، قبل أن يستقل أتوبيس المدرسة.


وينتقل مسلسل ولاد ناس الحلقة 9 إلى صاحبة المدرسة “صفاء الطوخي” والتي تهدد إيهاب فهمي بكشف هذه الحقائق في السوشيال ميديا والتحقيقات، وذلك بعد أن هاجمهم في برنامجه الخاص.


ويركز مسلسل ولاد ناس، على قصة حياة محمود حجازي، وسبب توتر علاقته بوالده وزوجته التي تكشف له كثيرا من التفاصيل الخاصة بأزمتها معه كونه شابا “زير نساء”، وله نزوات عديدة، وهو الأمر الذي دفعها لطلب الطلاق، وهي نفس الأزمة التي تسببت في توتر علاقته بوالده، ويأتي السبب في التربية غير السليمة التي كانت تتبعها والدته وخاله في ظل غياب الأب.

الحوار حقيقي .. رانيا فريد شوقي تشيد بأداء إيهاب فهمي في مسلسل "ولاد ناس"

مسلسل ولاد ناس الحلقة 9.. محمود حجازي زير نساء وزوجته تطلب الطلاق

ملخص احداث الحلقة 8

 وشهد مسلسل ولاد ناس الحلقة الثامنة تطورا جديدا فى الاحداث حيث يتم الكشف عن بعض التطورات الجديدة، منها اتهام إدارة المدرسة بالاهمال خاصة بعد العثور على حقيبة مليئة بالمخدرات.

كما شهد مسلسل ولاد ناس الحلقة الثامنة طلب ضابط الشرطة المكلف بالتحقيق فى حادث انقلاب اتوبيس المدرسة من الطبيب المعالج للطلبة تحليل كشف مخدرات لجميع المصابين فى الحادث.

ومنذ عرض الحلقة الأولى للعمل بدأت ردود الفعل الإيجابية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة لأنه يمس الكثير من الأسر المصرية ويقترب من قضايا اجتماعية بارزة في المجتمع المصري، خاصة بعد المشهد الأصعب في العمل حتى الأن وهو مشهد حادث أتوبيس الأطفال، ثم تصاعدت الأحداث بمشاهد مؤثرة لأسر الأطفال في المستشفى الذي تم نقلهم إليه.

أبطال مسلسل ولاد ناس

مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض على قناة صدى البلد.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.  

مسلسل ولاد ناس مسلسل ولاد ناس الحلقة 10 صبرى فواز صفاء الطوخى وفاء صادق

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