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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحوار حقيقي .. رانيا فريد شوقي تشيد بأداء إيهاب فهمي في مسلسل "ولاد ناس"

صدى البلد

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي على أداء الفنان إيهاب فهمي في الحلقة الثامنة من مسلسل ولاد ناس. 
 

‬‏ونشرت رانيا فريد شوقي صورة لـ إيهاب فهمي وعلقت قائلة: "‪الله علي جمال ادائك في مشهد الحلقة الـ ٨ الفنان إيهاب فهمي امتعتنا و الحوار حقيقي اوي و معظمنا كأهالي ده لسان حالنا عايزين ولادنا يتعلموا أحسن تعليم حتي لو هنزنق نفسنا عشان ندفع مصاريف المدرسة “
 

وتابعت "و للأسف بعض المدارس و الجامعات بقت عملية استثمارية أكتر من تعلمية و تربوية مسلسل #ولاد_ناس بيناقش قضايا في منتهي الأهمية للمؤلف و المخرج هاني كمال متميز في الدراما الاجتماعية شكرا ليك".

 مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض على قناة صدى البلد.

 

الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال. 

 

رانيا فريد شوقي مسلسل ولاد ناس الحلقة الثامنة ايهاب فهمي صبرى فواز

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