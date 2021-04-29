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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 17.. الكشف عن صاحب محاولة قتل الخديوي

غزل والخديوي
غزل والخديوي

بدأت الحلقة ١٧ من مسلسل" اللي مالوش كبير " بقيام غزل بالإتصال بمينا من أجل إخباره بأن الخديوي قد أصيب بطلق نارى .


ويأتي مينا على الفور وينقذ الخديوى ؛ ويأتي له بالطبيب الذي يستخرج الطلقة من ظهره .

 

ويظهر بعد ذلك رفعت الدهبي وهو ينزل من السيارة ؛ حيث يتضح أنه هو المتسبب في إطلاق الرصاص على الخديوي .


ذهبت غزل إلى المستشفي لتزور "مفاتن " ؛ وذلك بعد أن خرجت من الرعاية بسبب تعرضها للضرب من رجال عابد .

وتنتهي الحلقة على قيام الخديوي بالذهاب إلى الجبل لمقابله أحد العرب حيث لم يتبين من الشخص الذي يزوره وانتهت الحلقة قبل الكشف عن ذلك .

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ابطال مسلسل اللي مالوش كبير


مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل


يعرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير 


قناة cbc وcbc دراما
- قناة art حكايات.
- منصة Watch iT.

رفعت الدهبي
خالد الصاوي ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى اللي مالوش كبير مسلسل اللي مالوش كبير

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