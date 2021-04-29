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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المحامين يمد مهلة قبول تظلمات الإحالة من الزوال

نقيب المحامين رجائي
نقيب المحامين رجائي عطية

أعلن نقيب المحامين  رجائي عطية، مد مهلة قبول تظلمات الإحالة من الزوال وطلبات النقل والإعادة، إلى اليوم التالي لانتهاء الإجازة الرسمية.

نص القرار على الاتى : بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا تحديد يوم ٣٠ أبريل ٢٠٢١ كموعد أخير لقبول التظلمات من الإحالة للزوال وطلبات النقل والإعادة.

وإذ صادف يوم ٣٠ أبريل إجازة رسمية والقاعدة العامة تقضي بامتداد الموعد لليوم التالي للإجازة.
ورعاية لمواعيد المسافة للمقيمين العاملين بالخارج.
قررنا:
أولًا: مد المهلة لليوم التالي لانتهاء الإجازة الرسمية.
ثانيًا: مد المهلة للمقيمين العاملين بالخارج ليوم الخميس الموافق ٦ مايو ٢٠٢١، ولهم أن يفوضوا عنهم من يتقدم بأوراقهم للنقابة العامة برمسيس دون غيرها ولن يلتفت إلى تظلمات أو طلبات تقدم لغير النقابة العامة في مبناها الرئيسي 49 أ شارع رمسيس بوسط القاهرة.

نقيب المحامين رجائي عطية

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