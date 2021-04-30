رنا رئيس توجه رسالة شكر لـ ياسر جلال.. شاهد





وجهت الفنانة الشابة رنا رئيس رسالة للنجم ياسر جلال وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت رنا رئيس من كواليس مسلسل ضل راجل بصحبة بطل العمل الفنان المذاع حاليا في السباق الرمضاني علي قناة الحياة.



وكتبت رنا رئيس قائلة: "أستاذ ياسر جلال القلب الطيب و الاب و الاخ و الصاحب وقت احتياجي بجد! انا بشكرك من كل قلبي و بشكرك علي كل نصيحة قلتها لي و فرقة كتير اوي في حياتي! كلمة شكراً مش كفاية للحب و المساندة اللي من القلب اللي قدمتهالي في اكتر وقت كنت محتاجة♥️🌹 انا مهما اتكلمت و قولت قليل بجد🙏🏼 #ضل_راجل #ياسر_جلال"



مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 مساء، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.