أسامة الأزهرى: سيدنا عمر بن الخطاب كان يتسم بالابتكار والإبداع

أكد الدكتور أسامة الأزهرى، أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يتسم بالابتكار والإبداع ليس فقط في ملفين أو 3 أو 4، بل فعل ذلك فيما لا يقل في 40 أو 50 ملفا ابتكر فيها حرفا ومهنا مختلفة.



وأضاف ، خلال برنامج رجال حول الرسول، المذاع على قناة دى أم سى، أن أصيب باندهاش كبير من المقومات والأبعاد، التى أبرزت صورة سيدنا عمر بن الخطاب المتأمل والمفكر والمبدع وصاحب الخيال الخصب والعقل المتألق والقادر على ابتكار الحرف واستحداث مهن لم تكن موجودة من قبل، واختيار الأشخاص القادرين على أدائها ومتابعة الأداء.



وتابع الدكتور أسامة الأزهرى: سدينا عمر بما وهبه الله عقلا وفطنة وموهبة وبعد نظر وعظم ولاية ومعرفة بالله عندما مات كان ابن مسعود يقول لقد مات اليوم 9/10 العلم، ورد بأنه يقصد العلم بالله.

