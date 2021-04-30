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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تتحقق بسواعدهم المشروعات العملاقة.. النائب محمد رشاد مهنئا عمال مصر بـ"عيد العمال"

النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ

أعرب النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ ، عن خالص تقديره للجهود التي تبذلها الدولة من أجل العمال ومدى احترام الدولة لـعمال مصر ، وتقديرها لما يقدموه في مختلف المجالات.

 

وأشار عثمان خلال تصريحات له اليوم، أن هذا يعود للإيمان المطلق بأن العامل المصري هو قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل مشرق نتطلع إليه جميعاً.‏

 

وأفاد عضو مجلس الشيوخ، أن عمال مصر هو الوجه الأبرز لنهضتها، وهم الذين تتحقق بسواعدهم المشروعات العملاقة وتتوالى الانجازات تلو الانجازات.

 

وشدد نائب الاسكندرية، أن إيمان الدولة ممثلة في قيادتها السياسية الرئيس السيسي بقدرة العامل المصري وعطائه هى التي دفعتها للبدء في كل هذه المشاريع العملاقة، والسباق مع الزمن من أجل إنجازها.

 

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وقال رشاد ، إن السنوات الماضية شهدت العمل بكافة الطرق لتعزيز حقوق العمالة المصرية، سواء في الداخل أو الخارج وسن قوانين منظمة لعدد ساعات العمل، ودرجة الأمان والتأمين الصحي والطبي على العامل في كثير من المنشآت وغيرها.

 

وقدم التهنئة لهم، قائلا: هنيئا لمصر قيادتها الحريصة على العمال ودعمهم، وهنيئا لملايين العمال المصريين  السند الحقيقي لكل مشاريع مصر ومنجزاتها للعالم.

 

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