محافظ القاهرة يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة عيد العمال

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

و أعرب المحافظ فيها عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال مقرونة بأطيب التمنيات لعمال مصر.

وتابع المحافظ في برقيته :" اسأل الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"



ويحتفل ملايين العمال فى مصر، ، بعيد العمال، فى الأول من مايو من كل عام، وبدأت مصر رسميًا فى الاحتفال بـ "عيد العمال" فى الأول من مايو 1964 بعد قرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية.

وتم إقامة احتفال يتمثل فى إلقاء الرئيس خطابًا سياسيًا أمام قيادات النقابيين من العمال ، ويتم تكريم القدامى ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال.

