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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدبيبة يحذر من حرب داخلية في ليبيا

الدبيبة: هناك من يسعى لإشعال حرب داخلية في ليبيا

عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس الخميس، إنه لم يستطع الدخول إلى مطار سرت؛ بسبب المرتزقة، محذرا من وجود من يسعى لإشعال حرب داخلية.

وأضاف الدبيبة، في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن وحدة ليبيا وسيادتها لا تتحقق إلا بخروج المرتزقة الأجانب، مستنكرا عدم تمكنه من دخول المطار، رغم أنه "ليبي والمطار موجود على أرض ليبية".

وأشار الدبيبة إلى أنه "لا يمكن لأي أحد أن يمنعه من النزول في أي مطار ليبي، وأنه رفض دعوة للتنقل عبر البر"، محذرا من نشوب حرب داخلية.

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يذكر أن أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) جددوا أمس دعوتهم إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد في أسرع وقت، ودون مزيد من التأخير.

وقال الأعضاء، في بيان صادر عنهم في ختام محادثات بمدينة سرت وسط ليبيا: "تدعو اللجنة الدول المعنية إلى إخراج مرتزقيها والمقاتلين الأجانب فورًا من الأراضي الليبية".

 

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