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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مأساة كبيرة.. نتنياهو ينشر صورة لضحايا حادث التدافع شمالي إسرائيل

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صورة تظهر عددا من الضحايا بحادث التدافع خلال "عيد الشعلة" الذي وقع فجر اليوم وأودى بحياة ما لا يقل عن 45 شخصا.

وقال نتنياهو معلقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع تويتر: "وقعت مأساة كبيرة في جبل ميرون. نصلي جميعا من أجل شفاء المصابين. أشد على أيدي أطقم الإغاثة العاملة في المكان".

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية على موقعها أن التدافع أيضا أدى إلى مقتل 40 شخصًا وإصابة نحو 100 شخص آخرين.

وبينت الهيئة الإسرائيلية أن "الاحتفالات بعيد الشعلة التي أقيمت في باحة ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي في قرية ميرون قرب صفد شارك فيها حوالي مائة ألف شخص"، لافتة إلى أن "حالات الوفاة سجلت نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام خلال التدافع على ما يبدو".

ونقلت الهيئة عن نجمة داوود الحمراء أن الحالة الصحية لـ44 من المصابين في حادث التدافع "توصف ببالغة الخطورة و18 بالخطيرة و2 بالمتوسطة والباقين بالطفيفة"، لافتة إلى أن "إصابة العديد بحالة من الهلع، وأن من بين المصابين افراد من الشرطة".

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رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حادث التدافع الضحايا عيد الشعلة المصابين الإذاعة الإسرائيلية

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