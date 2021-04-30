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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا سيفيك 2022

شاهد .. تسريب صور مقصورة هوندا سيفيك 2022 من الداخل

هوندا سيفيك honda
هوندا سيفيك honda civic 2022

تسربت صور لمقصورة السيارة هوندا سيفيك honda civic 2022 الجديدة كليًا من الداخل ، ستصل السيارة هوندا سيفيك honda civic 2022 الجديدة للأسواق العالمية في الصيف القادم مع إنتاج السيارة في مصنع إنديانا الأمريكي لهوندا لأول مرة بعد إغلاق مصنع Swindon البريطاني .

سيتم طرح هوندا سيفيك honda civic 2022 في 4 فئات هم LX و SPORT، و EX، و أخيرا النسخة عالية التجهيز تورينج، و تستمد كلا من النسخة LX و SPORT قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 158 حصان، مع 187 نويتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

تأتي رغبة هوندا honda كجزء من خطة متعددة الخطوات لتقليل انبعاثات الكربون، حيث أكد هويلز أن تشكيلة الشركة بأوروبا ستتكون بالكامل من سيارات كهربائية وهايبرد.


وترى هوندا honda أنه من الممكن أن يتم حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين فقط  بحلول عام 2035، وإذا تم الحظر فعليا فستتوقف عن تصنيع السيارات الهايبرد أيضا.

هوندا سيفيك honda civic 2022 بها العديد من وسائل الأمن و السلامة، ابرزها 8 أجهزة استشعار، و نظام تثبيت السرعة التكيفي، و برنامج التحذير عن الخروج من المسار، و باقة أنظمة المكابح المتطورة و التي تعزز من قدرات السيارة على تحديات الطريق المختلفة، بالإضافة إلى كاميرا و شاشة لعرض البيانات و أنظمة الملاحة . 
 

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