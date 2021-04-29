عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طرح JS4 في مصر

وحش صيني جديد .. وصول سيارات جاك 2021 jac S4 الجديدة إلي مصر .. صور

jac s4 2021
jac s4 2021

أعلنت شركة جاك عن اقتراب موعد طرح موديل جديد في مصر و هي السيارة الجديدة جاك jac s4 2021 الفيس ليفت التي ستقدم باسم JS4 وستأتي بلمسات تصميم جديدة مع تركيز الشركة في الصور على المصابيح الأمامية الجديدة ذات الإضاءة القوية .

السيارة  جاك jac s4 2021 الفيس ليفت لن تأتي بمحرك مختلف عن السابق حيث ستتوفر بنفس المحرك البالغ 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 150 حصان مع تيربو وعزم دوران 210 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك CVT من 6 سرعات و السيارة تعمل بنظام الجر الامامي .

 جاك jac s4 2021 الفيس ليفت بها مزيد من التكنولوجيا ووسائل الأمان وتعتمد السيارة على نفس منصة الانتاج السابق مما يجعل السيارة بطول 4.410 مم وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.6 متر وقاعدة عجلات بطول 2.620 مم. 

وتتمتع السيارة بتصميم قوي في الأمام بخطوط مستقيمة ومميزة أكثر عصرية من السابق مع مصابيح نهارية بشكل حرف V في الجزء العلوي من شبكة التهوية .

سعر  جاك jac s4 2021 الفيس ليفت 

حتي الان لم تعلن الشركة عن اي تفاصيل حول السعر المنتظر للسيارة  جاك jac s4 2021 الفيس ليفت وستوافيكم بالتفاصيل الرسمية فور صدورها . 

ااخبار السيارات أسعار السيارات سيارات صيني جاك JS4

موضوعات متعلقة

بعد عروض رمضان.. أرخص 5 سيارات قسط في مصر بمقدم أقل من 60 ألف جنيه.. صور

أهم موديلات سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الأربعاء المقبل.. صور

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب مهنأ الرئيس السيسي بعيد العمال: هم قاعدة الانطلاق في تغيير الواقع

وزيرا النقل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر

المالية : احتياطي النقد الأجنبي تجاوز ٤٠ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢١

القاهرة تسجل 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

احذر| حبس وغرامة لموظفي خدمة العملاء حال إفشائهم بيانات المستخدمين

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

التعليم تعلن انتهاء الدراسة وبدء الاجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل

عيد العمال وشم النسيم.. القوى العاملة: 3 أيام إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ