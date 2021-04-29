وحش صيني جديد .. وصول سيارات جاك 2021 jac S4 الجديدة إلي مصر .. صور

طرح JS4 في مصر

أعلنت شركة جاك عن اقتراب موعد طرح موديل جديد في مصر و هي السيارة الجديدة جاك jac s4 2021 الفيس ليفت التي ستقدم باسم JS4 وستأتي بلمسات تصميم جديدة مع تركيز الشركة في الصور على المصابيح الأمامية الجديدة ذات الإضاءة القوية .

السيارة جاك jac s4 2021 الفيس ليفت لن تأتي بمحرك مختلف عن السابق حيث ستتوفر بنفس المحرك البالغ 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 150 حصان مع تيربو وعزم دوران 210 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك CVT من 6 سرعات و السيارة تعمل بنظام الجر الامامي .

جاك jac s4 2021 الفيس ليفت بها مزيد من التكنولوجيا ووسائل الأمان وتعتمد السيارة على نفس منصة الانتاج السابق مما يجعل السيارة بطول 4.410 مم وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.6 متر وقاعدة عجلات بطول 2.620 مم.

وتتمتع السيارة بتصميم قوي في الأمام بخطوط مستقيمة ومميزة أكثر عصرية من السابق مع مصابيح نهارية بشكل حرف V في الجزء العلوي من شبكة التهوية .

سعر جاك jac s4 2021 الفيس ليفت

حتي الان لم تعلن الشركة عن اي تفاصيل حول السعر المنتظر للسيارة جاك jac s4 2021 الفيس ليفت وستوافيكم بالتفاصيل الرسمية فور صدورها .