بعد عروض رمضان.. أرخص 5 سيارات قسط في مصر بمقدم أقل من 60 ألف جنيه.. صور

سيارات قسط للبيع

يبحث الكثير من محبي السيارات وراغبي الشراء عن سيارات قسط للبيع.. وفي هذا السياق نعرض عليكم أرخص 5 سيارات قسط في مصر بمقدم اقل من 60 ألف جنيه.

أرخص 5 سيارات قسط في مصر:

لادا جرانتا بمقدم 33 ألف جنيه

تقدم lada granta عبر نوعين من الخيارات الفنية، حيث تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات .

كما زودت lada granta بخيار آخر بمحرك من نفس السعة و عدد الاسطوانات، و لكنه ينتج قوة قدرها 98 حصان، مع 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد تلك النسخة أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

BYD F3 بمقدم 46 ألف جنيه

تحتوي بي واي دي F3 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، معتمدًا على خاصية الدفع الأمامي للعجلات، ومع هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تستغرق 12.1 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر/100 كم.

شيري أريزو 5 بمقدم 47 ألف جنيه

تعتمد شيري اريزو 5 موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد السيارة أوامر الانطلاق و التسارع عبر نوعين من نواقل الحركة، الأول "مانيوال" والآخر أوتوماتيكي الأداء.

MG 5 بمقدم 51,500 ألف جنيه

زودت MG 5 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصان، و150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات تسارعها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، أما عن نسبة استهلاكها من الوقود فتبلغ 5.8 لتر عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.

هيونداي النترا HD بمقدم 54 ألف جنيه

وتستمد السيارة هيونداي النترا HD موديل قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.