عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات قسط للبيع

بعد عروض رمضان.. أرخص 5 سيارات قسط في مصر بمقدم أقل من 60 ألف جنيه.. صور

هيونداي النترا 2021
هيونداي النترا 2021

يبحث الكثير من محبي السيارات  وراغبي الشراء عن سيارات قسط للبيع.. وفي هذا السياق نعرض عليكم أرخص 5 سيارات قسط في مصر بمقدم اقل من 60 ألف جنيه. 

 

 أرخص 5 سيارات قسط في مصر: 

 

لادا جرانتا بمقدم 33 ألف جنيه

تقدم lada granta عبر نوعين من الخيارات الفنية، حيث تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات .

كما زودت lada granta بخيار آخر بمحرك من نفس السعة و عدد الاسطوانات، و لكنه ينتج قوة قدرها 98 حصان، مع 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد تلك النسخة أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

 

BYD F3 بمقدم 46 ألف جنيه

تحتوي بي واي دي F3 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، معتمدًا على خاصية الدفع الأمامي للعجلات، ومع هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تستغرق 12.1 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر/100 كم.

 

شيري أريزو 5 بمقدم 47 ألف جنيه

تعتمد شيري اريزو 5 موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد السيارة أوامر الانطلاق و التسارع عبر نوعين من نواقل الحركة، الأول "مانيوال" والآخر أوتوماتيكي الأداء.

 

MG 5 بمقدم 51,500 ألف جنيه

زودت MG 5 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصان، و150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات تسارعها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، أما عن نسبة استهلاكها من الوقود فتبلغ 5.8 لتر عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

هيونداي النترا HD بمقدم 54 ألف جنيه

وتستمد السيارة هيونداي النترا HD موديل قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

اخبار السيارات أسعرا السيارات ام جي هيونداي شيري

موضوعات متعلقة

أهم موديلات سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الأربعاء المقبل.. صور

استلام أولي سيارات الاحلال.. مالك المركبة يكشف رحلة الترخيص والتكاليف ..صور

ترشيحاتنا

سبقت الكبار .. كيف تفوقت الصين علي أمريكا و أصبحت الاولي في تصنيع السيارات عالميا

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح

فتح المزارات العسكرية مجاناً للجماهير إحتفالاً بأعياد تحرير سيناء

الحبس 5 سنوات عقوبة أى طبيب أجرى ختانًا لأنثى

بعد عروض رمضان.. أرخص 5 سيارات قسط في مصر بمقدم أقل من 60 ألف جنيه.. صور

مصطفى مدبولي يتراس اجتماع مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال .. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية وتوفير الأكسجين للسيطرة على كورونا

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

زوجة ممثل شهير تتعرض لحادث سير عنيف

قرار جديد من مصر للطيران للمسافرين إلى دولة الإمارات

التعليم : بدء الاجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل بجميع مدارس مصر .. غدا

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

في 90 دقيقة..محمد بن سلمان يبهر العالم ويقلب موازين السوشيال ميديا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ