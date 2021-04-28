مزاد جمارك مطار القاهرة
أهم موديلات سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الأربعاء المقبل.. صور
أعلنت هيئة الخدمات الحكومية عن إجراء مزاد سيارات جمرك مطار القاهرة سيقام يوم الأربعاء الموافق الخامس من مايو المقبل، والذي سيضم العديد من السيارات الفارهة أبرزها بورش وهامر وقد أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات عن جلسة مزاد جمرك مطار القاهرة بالتفاصيل حيث تقام جلسة المزاد في النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط وتبدأ الجلسة في تمام الساعة 12 ظهراً وسعر كراسة الشروط 400 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة والدمغات اللازمة لدخول المزاد .
سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة :
بورشة كايين موديل 2005
بورشة بوكستر موديل 2004
جي ام سي انفوي موديل 2006
ميركوري جراند ماركوس موديل 1997
انفنيتي موديل 2005
بي ام دبليو موديل 1997
بي إم دبليو كابروليه
بي ام دبليو موديل X5 2002
سانج يونج ريكستون موديل 2011
رانج روفر موديل 2005
فولفو 240 موديل EL 1989
فولكس فاجن طوارج موديل 2014
فولكس فاجن بيتلز موديل 1970
دايو نوبيرا موديل 1999
تويوتا 4 رانر موديل 1994
تويوتا فورتشنر موديل 2009
تويوتا كامري موديل 1998
فورد إكسبيديشن موديل موديل 2003
2 فورد إكسبيديشن موديل 2004
فورد موديل موديل 1960
نيسان ماكسيما موديل 2010
سيتروين موديل AX 1990
مرسيدس 230 CLK موديل 1999
مرسيدس 270 ML موديل 2004
مرسيدس 320 ML موديل 2000
مرسيدس ميكروباص موديل 1999
مرسيدس 500 موديل SEL 1984
مرسيدس موديل 300R 2011
مرسيدس موديل C200 2003
مرسيدس موديل E 240 1999
مرسيدس موديل E220 2007
مرسيدس موديل E 240 2004
هامر موديل H2 2003
ميتسوبيشي باجيرو موديل 2005
ميتسوبيشي لانسر موديل 2007
كاديلاك اسكاليد موديل 2005
هيونداي تراكان موديل 2004
هيونداي سوناتا موديل 2012
هيونداي سوناتا موديل 2011
هيونداي فيرنا موديل 2009
هيونداي أفانتي موديل 2005
هيونداي سانتافي موديل 2003
2 سوزوكي فيتارا موديل 1998
ماز رأس جرار موديل 1985
تويوتا بيك أب دوبل كابينة موديل 2005
شيفروليه بيك أب موديل 1999
دراجة كهربائية موديل 2019
موتوسيكل جياتينج موديل 1988
دودج بيك أب موديل 2007
كيا ميني باص موديل 1998