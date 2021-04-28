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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جمارك مطار القاهرة

أهم موديلات سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الأربعاء المقبل.. صور

مزاد جمارك مطار القاهرة
مزاد جمارك مطار القاهرة

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية عن إجراء مزاد سيارات جمرك مطار القاهرة سيقام يوم الأربعاء الموافق الخامس من مايو المقبل، والذي سيضم العديد من السيارات الفارهة أبرزها بورش وهامر وقد أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات عن جلسة مزاد جمرك مطار القاهرة بالتفاصيل حيث تقام جلسة المزاد في النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط وتبدأ الجلسة في تمام الساعة 12 ظهراً وسعر كراسة الشروط 400 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة والدمغات اللازمة لدخول المزاد .

سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة

بورشة كايين موديل 2005

بورشة بوكستر موديل 2004

جي ام سي انفوي موديل 2006

ميركوري جراند ماركوس موديل 1997

انفنيتي موديل 2005

بي ام دبليو موديل 1997

بي إم دبليو كابروليه 

بي ام دبليو موديل X5 2002

سانج يونج ريكستون موديل 2011

رانج روفر موديل  2005

فولفو 240 موديل EL 1989

فولكس فاجن طوارج موديل  2014

فولكس فاجن بيتلز موديل 1970

دايو نوبيرا موديل  1999

تويوتا 4 رانر موديل  1994

تويوتا فورتشنر موديل 2009

تويوتا كامري موديل  1998

فورد إكسبيديشن موديل موديل  2003

2 فورد إكسبيديشن موديل  2004

فورد موديل موديل  1960

نيسان ماكسيما موديل  2010

سيتروين موديل  AX 1990

مرسيدس 230 CLK موديل 1999

مرسيدس 270 ML موديل 2004

مرسيدس 320 ML موديل 2000

مرسيدس ميكروباص موديل 1999

مرسيدس 500 موديل SEL 1984

مرسيدس موديل  300R 2011  

مرسيدس موديل  C200 2003

مرسيدس موديل  E 240 1999

مرسيدس موديل  E220 2007

مرسيدس موديل  E 240 2004

هامر موديل  H2 2003

ميتسوبيشي باجيرو  موديل  2005

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

كاديلاك اسكاليد موديل 2005

هيونداي تراكان موديل 2004

هيونداي سوناتا موديل 2012

هيونداي سوناتا موديل  2011

هيونداي فيرنا موديل 2009

هيونداي أفانتي موديل 2005

هيونداي سانتافي موديل 2003

2 سوزوكي فيتارا موديل  1998

ماز رأس جرار موديل 1985

تويوتا بيك أب دوبل كابينة موديل 2005

شيفروليه بيك أب موديل 1999

دراجة كهربائية موديل 2019

موتوسيكل جياتينج موديل  1988

دودج بيك أب موديل 2007

كيا ميني باص موديل  1998

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