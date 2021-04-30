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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد العمال

ماجد نجم رئيس جامعة
ماجد نجم رئيس جامعة حلوان

تقدم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة، بأسمى آيات التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال.

وأكد نجم أهمية دور عمال مصر في بناء ورفعة الوطن، وأن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما يثنى على تقدير الدولة وقيادتها السياسية لأبناء مصر الأوفياء، ولجهودهم المتفانية من أجل دفع عجلة الإنتاج.

وأشاد ماجد نجم بالتزام عمال مصر المخلصين بمواصلة العمل بشجاعة وإخلاص في الظروف كافة، وهو ما يعكس رغبتهم الصادقة في غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

تعرف على الدكتور ياسر جاد المرشح لرئاسة جامعة حلوان

وكان  المجلس الأعلى للجامعات، أعلن أمس، عن أسماء المرشحين لرئاسة جامعة حلوان، بعد انتهاء فترة الدكتور ماجد نجم، الرئيس الحالي للجامعة.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن عدد المرشحين لرئاسة جامعة حلوان 7 مرشحين هم:

1- الدكتور ياسر محمد جادالله، قائم بعمل عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

2- الدكتور جابر محمد عبد الجواد، أستاذ بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

3- الدكتور إبراهيم لطفي محمد، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

4- الدكتورة جيهان محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض.

5- الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

6- الدكتور سعد السيد سعد، أستاذ بقسم الرسم بكلية التربية الفنية.

7- الدكتور دادود محمد سمير، أستاذ بقسم العلوم الموسيقية بكلية التربية الموسيقية.

عيد العمال الدكتور ماجد نجم جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان ماجد نجم اخبار التعليم

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