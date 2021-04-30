عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجيوشي: فكرة التعليم المزدوج تدرّب الطالب في بيئة العمل.. وهذه مميزاته|فيديو

الدكتور أحمد الجيوشي
الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق

كشف الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق عن مزايا نظام "التعليم المزدوج" وإسهاماته في إكساب الطلاب المهارات والخبرات اللازمة لتأهيلهم للعمل في سوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات والتخصصات ، حيث إنه تم إدخال هذا النظام في المنظومة التعليمية  بمصر بداية من عام 1995م بالتعاون مع الجانب الألماني وتحت إشرافه ومتابعته ، حيث حقق هذا النظام نجاحا كبيرا وملحوظا لسنوات ليست بالقليلة .

 

وأوضح "الجيوشي" خلال حديثه لموقع "صدى البلد" ، إن فكرة التعليم المزدوج قائمة بشكل أساسي على تعليم الطلاب في بيئة العمل ، التي سيعمل بها الطالب بعد تخرجه ، بحيث يكون هناك معايشة للطلاب في المؤسسات الإنتاجية أو المصانع أو مختلف المنشات الأخرى ، على حسب تخصص ودراسة كل طالب ، حتى يكون مدربا ومؤهلا للعمل في هذه الأمكان بعد التخرج مباشرة ، وتأهيله لسوق العمل المحلي والدولي .

 

اقرأ أيضا : 

 

txt

ننشر أسماء المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة

 

وأضاف ، إن هذا النظام بعد حوالي عشر سنوات من إدخاله لم يعد بنفس القوة التي كان عليها في بدايته ، وذلك بسبب فتور وقلة همم البعض ، مع تغير قناعة العديد من الطلاب أو الناس بشكل عام ، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى منذ سبع أو ثمان سنوات ، لإعادة إحياء هذا النظام وعودته إلى سابق عهده ، من حيث التأثير وتحقيق العديد من الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها ، سواء على المستويات الأكاديمة أو العملية .

 

ونوه أن هذا الأسلوب والنظام من التعلم الشكل الصحيح ، لإكساب الطلاب المهارات اللازمة على جميع المستويات والأصعدة التي يحتاجها سوق العمل ، من خلال الاتفاق مع هذه المؤسسات القائمة على عملية تدريب الطلاب على البرامج التدريبية التي يتم تقديمها لهم .

 

التعليم المزدوج نائب وزير التعليم السابق الدكتور أحمد الجيوشي البرامج التدريبية اخبار التعليم

ترشيحاتنا

مقتل عدد من الأمريكيين في حادث جبل ميرون بـ إسرائيل

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 30-4-2021

تناول كوب من القهوة يوميا بعد الإفطار يحميك من مرض خطير

لـ مصابي كورونا .. سمعك وبصرك مهددان بالضياع

أهلي الشيخ زايد يستعد لحفل وضع حجر أساس استاد النادي.. صور

ياسمين رئيس تُعزّي "سريّة" بعد وفاة والدته في ملوك الجدعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

السيسي لـ مرتادي سوق السيارات الجديد: ستجدون مكانا لا يوجد إلا في مصر

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل

وفاة الإعلامية ثريا نجم .. والدة المذيعة مها عثمان

تأكيدا لـ صدى البلد.. رامي رضوان يكشف حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد إصابتهما بكورونا

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: «السيسي» يقود ثورة صناعية بشرية لتعمير القرى والصحراء

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ