الجيوشي: فكرة التعليم المزدوج تدرّب الطالب في بيئة العمل.. وهذه مميزاته|فيديو

كشف الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق عن مزايا نظام "التعليم المزدوج" وإسهاماته في إكساب الطلاب المهارات والخبرات اللازمة لتأهيلهم للعمل في سوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات والتخصصات ، حيث إنه تم إدخال هذا النظام في المنظومة التعليمية بمصر بداية من عام 1995م بالتعاون مع الجانب الألماني وتحت إشرافه ومتابعته ، حيث حقق هذا النظام نجاحا كبيرا وملحوظا لسنوات ليست بالقليلة .

وأوضح "الجيوشي" خلال حديثه لموقع "صدى البلد" ، إن فكرة التعليم المزدوج قائمة بشكل أساسي على تعليم الطلاب في بيئة العمل ، التي سيعمل بها الطالب بعد تخرجه ، بحيث يكون هناك معايشة للطلاب في المؤسسات الإنتاجية أو المصانع أو مختلف المنشات الأخرى ، على حسب تخصص ودراسة كل طالب ، حتى يكون مدربا ومؤهلا للعمل في هذه الأمكان بعد التخرج مباشرة ، وتأهيله لسوق العمل المحلي والدولي .

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وأضاف ، إن هذا النظام بعد حوالي عشر سنوات من إدخاله لم يعد بنفس القوة التي كان عليها في بدايته ، وذلك بسبب فتور وقلة همم البعض ، مع تغير قناعة العديد من الطلاب أو الناس بشكل عام ، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى منذ سبع أو ثمان سنوات ، لإعادة إحياء هذا النظام وعودته إلى سابق عهده ، من حيث التأثير وتحقيق العديد من الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها ، سواء على المستويات الأكاديمة أو العملية .

ونوه أن هذا الأسلوب والنظام من التعلم الشكل الصحيح ، لإكساب الطلاب المهارات اللازمة على جميع المستويات والأصعدة التي يحتاجها سوق العمل ، من خلال الاتفاق مع هذه المؤسسات القائمة على عملية تدريب الطلاب على البرامج التدريبية التي يتم تقديمها لهم .