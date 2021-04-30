لـ مصابي كورونا .. سمعك وبصرك مهددان بالضياع

قالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة بكلية طب عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن أعراض الموجة الثالثة من فيروس كورونا التى يعيشها العالم حاليا، مدمرة خاصة في حالات الالتهاب الرئوي المميت، وتجعل المصاب يفقد توازنه، كما تؤثر على القلب.

وأوضحت "أنور" أن الأبحاث والدراسات الجديدة بشأن فيروس "كورونا" أثبتت أنه يؤثر على حاستيّ السمع والبصر، وقد يؤدي لـ فقدان السمع وإضعاف البصر، وهو ما اتضح من الدراسات الإحصائية 15% لدى المصابين في بعض بلاد العالم.

الصحة العالمية تحذر مصر

وأعربت "أنور" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن استيائها الشديد من استهانة بعض أطياف الشعب المصري بـ جائحة كورونا في موجتها الثالثة، في ظل وعي المصريين وتعرضهم لتصريحات منظمة الصحة العالمية اليومية بشأن حجم الجائحة في مصر، مشيرة إلى أن المنظمة العالمية أعلنت عن خوفها على مصر خلال المرحلة القادمة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفتت "أنور" عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن سلالة كورونا بـ "الهند وإندونيسيا" مدمرة، عنها في بعض الدول الأخرى، موضحة أننا نكتشف الاختلافات بين سلالات الفيروس من خلال التحليل الجيني للحالات، إلى جانب دراسة المصابين القادمين من أماكن معينة مثل أمريكا والهند والمكسيك وغيرها.

"الثلاثية الآمنة" للحد من انتشار الفيروس

وسلطت عضو اللجنة العليا للفيروسات، الضوء على "الثلاثية" المهمة في تقليل انتشار العدوى والفيروس، وتتخلص تلك "الثلاثية" في الخطوات التالية:

ارتداء الكمامة باستمرار

غسل الأيدي بالصابون والمطهرات

الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات بين المتعاملين والمتواجدين في مكان واحد

وأكدت أن تلك الحلول الوحيدة أمامنا للحفاظ على سلامتنا وأسرنا وبالتالي سلامة مجتمعنا، مع العلم أن انتشار الفيروس في تلك الموجة سريع جدا، وفي حالة إصابة أحد أفراد الأسرة، فإن تلك فرصة كبيرة لتعرضها كليًا للإصابة.

اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للقلق

واختتمت "أنور" قائلة: "لا داعي للقلق من أعراض اللقاحات وذلك لأن أي لقاح له أعراضه ولكن هدفه الأول حماية متلقيه من الفيروس"، ودللت على ذلك بأن لقاح "أسترازينيكا" تم صنعه في المملكة المتحدة، وشعب إنجلترا كله حصل عليه، وبالتالي لا داعي للقلق منه لأن كل دول العالم أكدت فاعليته وأمانه، من خلال التجارب".

تحذير الرئاسة .. إغلاق تام حال عدم الالتزام

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين من عدم الالتزام بالإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه في حالة عدم الالتزام بالإجراءات فإن الدولة ستضطر للإغلاق وتعطيل الأعمال.

وكشف تاج الدين، خلال تصريحات تليفزيونية عن أن مصر حريصة بشكل كبير على تحقيق التوازن الدقيق بين الحالة الوبائية، وبين مصلحة المواطنين الصحية وحياتهم والحالة الاقتصادية، مشيرا إلى أن لجنة إدارة الأزمة منعقدة بشكل دائم، ومستعدة لاتخاذ إجراءات جديدة على الفور حال احتاج الأمر لذلك.

الالتزام يخفف الضغط على القطاع الطبي

وشدد مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على ضرورة الالتزام الشديد من قبل المواطنين، لأنه كلما تزايدت الأعداد كلما زاد الضغط على القطاع الطبي وازدادت المعاناة، محذرا من الإصابة بفيروس كورونا، بسبب ما يعانيه المرضى بعد الإصابة، لذلك علي الجميع اتباع مبدأ "الوقاية خير من العلاج".

واختتم تاج الدين تصريحاته بـ: "نؤكد على عدم وجود أي مشكلة مالية لتمويل الحصول على اللقاحات".