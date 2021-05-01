بكاء وعتاب ورد ناري.. نيللي كريم تتصدر السوشيال ميديا : بحب ياسمين صبري وده سبب نجاحها في التمثيل

التأخير.. نيلي كريم تعاتب زينة في شيخ الحارة

منتج فيلم التوربيني قالي أنتي "مستهترة" ومرجعتش العربون

مش بتاعة نفسنه ومتخنقتش مع آسر ياسين بعد نجاح بـ100 وش

يوسف شاهين طلب مني اعمل عملية تجميل فى مناخيري ورفضت

نيللى كريم باكية: "أمى جالها جلطة فى المخ ومرضها كسرني"



كشفت الفنانة نيلي كريم، عن رأيها في الفنانة ياسمين صبري، مؤكدة أنها من محبي الفنان ياسمين صبري.

وأضافت كريم، أنه :"بحبها ومشتغلتش معاها، والجمهور بيحبها كشكل وكممثلة"، متابعة أنه :"ظهرت ونجحت عشان بسيطة، وعلى طبيعتها وأموره وحلوة واللي في قلبها على لسانها، وشكلها له عامل مهم في نجاحها".

فيما كشفت الفنان نيللي كريم، عن ترشحها قبل النجمة هند صبري لبطولة فيلم "التوربيني" ولكن حدث خلاف أدي إلى عدم مشاركتها في الفيلم، قائلة: "اترشحت لفيلم التوربيني وحضرت بروفتين وكان اخراج أحمد مدحت واشتغلت معاه بعد كده فى مسلسل اختفاء ولكن مكناش نعرف بعض وبعدين بقينا أصحاب".

واضافت نيللي كريم، أن المنتج هشام عبد الخالق كلمها وقال لها: "أنا عايز أقولك حاجة احنا مش عايزينك فى الفيلم وكنت مضيقة ووخدة عربون ومرجعتش العربون وقلت لهم مش هرجع العربون".

وتابعت: "المنتج قالي مش عايزينك علشان أنتي مستهترة ومقليش تفاصيل ومعرفش لحد دلوقتي السبب ومشيت من الفيلم والفيلم الحمد لله منجحش"، مؤكدة انه ليس من الافلام التي تغضب لعدم مشاركتها فيه كما أنها ليست على خلاف مع أيا من النجوم الذين شاركوا في الفيلم، والعربون حقها لأنهم هم الذين استبعدوها من الفيلم.

فيما عبرت الفنانة نيلي كريم، عن عن حبها للفنانة زينة، مؤكدة أنها شخصية رائعة وانه ليس لديها مشكلة مع أحد.

وأضافت كريم، أن :" عندي عتاب ل زينة، واقول لها بتتاخري كتير في شغلك والالتزام شيء مهم، وبحبك جدا ومعنديش مشكلة معاكي وانتي نجمة واشتغلت معاها في عملين الأول فيلم واحد صفر وفيلم بشتري راجل".



أكدت النجمة نيللي كريم، عدم وجود أي خلافات بينها وبين الفنان اسر ياسين بعد نجاح مسلسل بـ"100 وش" والدليل على قوة علاقتهما هو اشتراكهما فى مسلسل اذاعي الان، قائلة: "عمرى ما اتخانقت مع آسر ولا هتخانق وعملنا مسلسل نجح جدا وبنعمل دلوقتي مسلسل اذاعة".

وأضافت الفنانة نيللي كريم، أنها تعتبر نجاحها من نجاح آسر ياسين وانه نجاح واحد، وردت على شائعات الخلاف بينهما: "الكلام ده مش حقيقي خالص وانا مش بتاعة نفسنه وبحب كل اللي معايا ينجح".

كما كشفت الفنانة نيللي كريم، عن ترشيح زينة لبطولة مسلسل ذات ولكنها اعتذرت وأدت هي الدور، متابعة: "كاملة أبو ذكري كلمتني مرة وقالت لى على المسلسل ورشحتني وبعد كده بفترة كلمتني وقالت لى شركة الانتاج رشحت زينة وخلاص وبعدين زينة اعتذرت عن المسلسل وعملت الدور".

كما أكدت الفنانة نيللي كريم، أن المخرج الراحل يوسف شاهين طلب منها إجراء عملية فى أنفها قبل مشاركتها فى فيلم "اسكندرية نيويورك"، وروت تفاصيل ترشيحها للدور قائلة: "مكتب يوسف شاهين كلمني وقالي الاستاذ عايز يقابلك ورحت له ولقيته بيكلمني عن روسيا والثقافة والكلام عجبني ولكن لم نتحدث عن أي شيء لعمل فني".

وأضافت الفنانة نيللي كريم، أن :"ثاني يوم كلموني وقالوا يوسف شاهين عايز يقابلك تاني وبعدين اتكلمنا ودردشنا على نفس الكلام ولم يتحدث عن اعمال فنية"، مشيرة إلى أن المكتب خاطبها مرة ثالثة وعرفت أنه بيجهز فيلم ولكن دون تفاصيل.

وتابعت: "تالت مرة كلموني فى مكتب يوسف شاهين ورحت ثالث مرة وعرفت انه بيعمل فيلم اسكندرية نيويورك وطلب مني يشوف البروفيل وطلب مني اعمل عملية تجميل فى مناخيري عشان الدور، وقلت له لما تعمل انت عملية تجميل فى مناخيرك اعمل انا، ومعملتش عمليات واشتغلت فى الفيلم".

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن أن مرض والدتها كان أصعب موقف تعرضت له فى حياتها، قائلة: "اكثر حاجة كسرتني فى حياتي مرض أمي وكانت صعبة قوي وجالها جلطة فى المخ وحينها كنت أصور مسلسل سجن النسا ومعتمدة على أمي فى كل شيء والاهتمام ببناتي وابنائي".

وأضافت نيللي كريم، أنها وقت مرض والدتها كانت مسافرة إلى ايطاليا لزيارة ابنها وتم ابلاغها وهى هناك بمرض والدتها ونقلها للمستشفى واضطرت الى قطع الزيارة والعودة لمصر سريعا، متابعة: "رجعت علطول من ايطاليا والحادثة كانت صعبة جدا".

وروت تفاصيل إصابة والدتها بالجلطة باكية: "أمي كانت مع بنتي فى البيت وحست بتعب وكانت بنتي عندها سنتين واللي حصل ان امي وقعت وهي بتعمل بطاطس على النار، والبطاطس بدأت تولع البوتاجاز وأمى كانت مدركة وزحفت على بطنها وطفت البوتاجاز لان الدخان كان كتير".

واستكملت: " أول لما شوفت امى فى المستشفى انهرت ومقدرتش استحمل وساعتها كلمت اخويا فى امريكا وبلغته يجي وأنا من كتر صعوبة الموقف قلت استحالة امي هتقوم من الازمة دي والحياة كانت صعبة قوي وساعتها حسيت أنى من غيرها ولا حاجة وهي مصدر الامان وضهري".