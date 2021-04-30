آداب القاهرة توضح نظام حضور طلاب الدراسات العليا في رمضان
أوضح الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة نظام الحضور لطلاب الدراسات العليا خلال الفترة الحالية وحتى انتهاء شهر رمضان ، وكيفية طرح البرامج الدراسية لهم .
قال "كامل" خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إن الكلية تقوم بطرح المقررات والبرامج الدراسية للطلاب طوال شهر رمضان من خلال المنصة الإلكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة ، لافتا إلى أن هذا النظام يطبق أيضا على طلاب مرحلة "الليسانس" .
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وأضاف "كامل" إن هناك عمليات متابعة بصفة دورية ومستمرة من جانب الكلية للتأكد من طرح هذه المحاضرات والمقررات الدراسية في موعدها المحدد لها على المنصة الإلكترونية للطلاب ، ومدى الالتزام بهذه المواعيد المحددة ، حيث أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو مخالفات حتى الآن .
وأكد أن الكلية لا تستخدم أي وسائل أخرى غير المنصة الإلكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية في طرح هذه البرامج والمحاضرات للطلاب بجميع المراحل بالكلية .
وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح في تصريح خاص لـ "صدى البلد" عن اخر مشروعات الكلية في التحول الرقمي ، منوها إن الكلية بصدد الانتهاء من معمل خاص بالترجمة ، حيث تم الانتهاء من كافة الإنشاءات الأساسية الخاصة به من الأرضيات والحوائط والتجهيزات الخشبية الخاصة به ، ليتم تفعيله بعد عيد الفطر المبارك مباشرة بعد استلام باقي الأجزة الخاصة به من الشركات المختصة .