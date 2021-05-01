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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

صدى البلد

الحمل وشم النسيم "دونت ميكس".. فالحامل فى أعياد الربيع تعانى خاصة إذا كانت ممن يعشقن تناول "الفسيخ" و"الرنجة"
وحفاظا على الجنين وكذلك صحتك أثناء الحمل نجيب عن الأسئلة الشائعة للحوامل فى شم النسيم.
ينفع آكل فسيخ ورنجة فى شم النسيم؟
ننصحك بالابتعاد كليا عن الفسيخ والرنجة، لأنهما أنواع من الأسماك غير المطهية " النية" و قد تكون خطيرة فى فترة الحمل لإحتوائها على نسبة من الميكروبات و السموم ، و ترفع من ضغط الدم لإحتوائها على نسبة أملاح كبيرة ، وقد يحدث تسمم لسوء تخزينهما.
طب إيه البديل ؟
وبدون حزن وشعور بالحرمان ، نطرح عليكى مجموعة من البدائل كالتونة الفاتحة صاحبة القطعة الواحدة والتى تحفظ فى محلول ملحي شريطة أن تكونى أنهيتي شهرك الثالث من الحمل، أما الشهور الثلاث الأولى فالتونة ممنوعة .
ينفع أكل السمك البورى فى شم النسيم؟
يسمح بتناول السمك الذى يصنع منه الفسيخ والرنجة وهو "البورى" ولكن مشويا أو مسلوقا أو محمرا، وهو تعويض مقبول وصحي أيضا للحامل.
ينفع آكل البيض فى شم النسيم؟
بالطبع ننصحك بتناول البيض المسلوق للاحتفال، شريطة سلقه جيدا ولمدة 20 دقيقة، لينضج الصفار تماما و أن يكون ملونا بألوان طبيعية.
الترمس و الحمص هل مسموحلى أكل منهم؟
يمكن تناول الحامل للترمس والحمص و لكن ليس بكميات كبيرة فى شم النسيم، بل تكتفى فقط بكميات محدودة، لأن كثرتها تسبب مشكلات فى الهضم والقولون وقد يضطرب الإخراج.
 

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