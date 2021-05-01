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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الموريتاني يهنئ العمال ويعد بإرساء المساواة وتكافؤ الفرص

فيروس كورونا
فيروس كورونا

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عمال موريتانيا؛ بمناسبة عيد العمال.

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وذكرت الرئاسة الموريتانية، اليوم السبت، أن الرئيس الغزواني كتب في تغريدة إلى العمال "أحييكم وأهنئكم عمالنا الأعزاء، عماد البناء والتنمية، وأؤكد لكم صادق عزمنا على العمل معكم - سويا- لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ولإرساء مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص".


وعلى صعيد متصل، قال كامرا سالوم محمد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة إن الحكومة الموريتانية تعمل من أجل توفير الظروف الأفضل للعمال، وبالتالي بناء موريتانيا قوية ومتطورة وقامت بالعديد من الإجراءات المهمة لتفعيل سوق العمل ودعم العمال.
 

وأضاف محمد- في كلمة إلى العمال، اليوم، في نواكشوط بمناسبة عيد العمال- أن الحكومة ركزت في عملها على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التشغيل، وفي هذا الإطار تم إنجاز العديد من الورشات خلال هذه السنة.
 

كما تم بدء الاستشارات على المستوى الإقليمي؛ لوضع لائحة للأعمال الخطرة بالنسبة للأطفال في موريتانيا في إطار تنفيذ خطة القضاء على عمالة الأطفال، وهذا من أجل حماية الأجيال المستقبلية.

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